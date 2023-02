Courteney Cox ottiene una stella sulla Walk of Fame

Courteney Cox, l’indimenticabile Monica di Friends, è ufficialmente la titolare della stella numero 2.750 sulla Walk of Fame di Hollywood, la lunga strada in cui viene reso omaggio alle più grande star di Hollywood e non solo con delle stelle a cinque punte in ottone incastonate lungo il famoso viale.

In tantissimi, vista la lunga e fortunata carriera di Courteney Cox, davano per scontato che l’attrice 58enne fosse già stata omaggiata sulla Walk Of Fame, ma solo nelle ultime ore Hollywood ha deciso di riconoscere il talento e il successo di Cox, pronta a tornare sugli schermi cinematografici di tutto il mondo col nuovo capitolo della saga di Scream.

Cox, omaggiata in quanto attrice, produttrice e regista, ha visto ieri per la prima volta la sua stella sulla Walk Of Fame in occasione della cerimonia in cui è stata affiancata dalle colleghe e grandi amiche Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, Rachel Green e Phoebe Buffay in Friends.

Sono state proprio le due amiche a presentare Courteney Cox: “Siamo molto onorate di essere qui oggi per parlare a tuo nome come colleghe, amiche, famiglia e sorelle. Ci conosciamo davvero da tanto tempo“. Jennifer Aniston ha proseguito elogiando l’amica: “Essere amici con Courteney significa essere la famiglia di Courteney e lei è responsabile per tutto questo. Dall’inizio, quando ci siamo incontrate, è stata subito inclusiva, calorosa, amorevole e interessata a ogni cosa di noi. E io ero molto nervosa di incontrarla perchè ero già una sua grande fan“.

“Lei era l’unica del cast a essere già famosa. Ci ha insegnato a supportarci a vicenda e amarci come persone e come attori“, ha aggiunto Lisa Kudrow prima di lasciare la parola alla stessa Courteney Cox.

Friends mi ha insegnato l’importanza del cameratismo e del restare uniti. Queste amicizie mi hanno accompagnato nei momenti più importanti della mia vita, abbiamo superato davvero tanto insieme. Lo so, è nella canzone “I’ll be there for you (la sigla di Friends, “ci sarò per te”), ma è vero. Tutti volevano il meglio per tutti, non c’era gelosia.

Courteney Cox è la seconda tra le star di Friends ad ottenere una stella sulla Walk Of Fame. Jennifer Aniston ci era già riuscita nel 2012.