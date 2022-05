Ci sono poche serie iconiche come Friends, riuscita a conquistare un pubblico vastissimo e ancora oggi, a ben 18 anni dalla messa in onda dell’episodio conclusivo, tra le serie più viste di sempre. Per milioni di persone in tutto il Mondo non Friends non è soltanto una serie da vedere, ma una fida compagnia da rivedere più volte, da tenere in sottofondo quando si fanno le pulizie di casa o si cucina.

C’è chi lo conosce a memoria, chi l’ha visto soltanto una volta e non vede l’ora di riguardarlo come se fosse la prima volta. La buona notizia è che Amazon propone in offerta imperdibile il cofanetto con tutti gli episodi in 49 dischi ricchi di contenuti speciali mai visti prima come tanti episodi in versione Estesa, interviste agli attori, documentari, dietro le quinte, gag e giochi interattivi.

Friends, la serie completa in DVD in super sconto!

I 236 episodi di Friends sono suddivisi in 10 cofanetti, uno per ciascuna stagione televisiva, inseriti in un box da collezione da esporre in salotto.

All’interno di ogni stagione troverete 5 DVD, 4 con gli episodi della stagione e uno ricco di contenuti speciali. Tutti gli episodi sono disponibili in lingua italiana e inglese e con sottotitoli in inglese e italiano per non udenti.