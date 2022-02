LEGO e Serie TV: i set ufficiali di Friends

L’universo LEGO si è slegato da tempo dal concetto di semplice gioco per bambini e nel corso degli ultimi anni è arrivato a sposare la cultura pop e, complice anche il progetto LEGO Ideas, ha creato un filo diretto con gli utenti, una vera e propria comunità che può proporre idee e progetti, votare e veder realizzare ufficialmente da LEGO quelli che a tutti gli effetti sono i desideri dei consumatori e fan di LEGO. È proprio grazie a LEGO Ideas che sono stati progettati, realizzati e messi in commercio dei set da collezione come la casa del film Mamma ho perso l’aereo, l’appartamento di Seinfeld o la Stazione Spaziale Internazionale. E i due set LEGO di cui vogliamo parlarvi, quelli ispirati ad una delle serie tv più cult di sempre, Friends.

I set LEGO ufficiali di Friends

Parliamo al plurale perchè da LEGO Ideas sono usciti fuori ben due diversi set ufficiali di Friends, legati a due dei luoghi principali della serie TV trasmessa dal 1994 al 2004: i due appartamenti dei sei protagonisti e l’iconico Central Perk, la coffeehouse teatro di decine di scene indimenticabili.

Central Perk: le immagini ufficiali e i dettagli del set

Se amate Friends alla follia o conoscete qualcuno che non fa che vedere e rivedere i 236 episodi della serie, vi basti sapere che questo set ufficiale del Central Perk è realizzato in maniera maniacale e contiene tantissimi dettagli autentici, alcuni più evidenti di altri, dal divano e le poltrone al centro del locale, al palco dove Phoebe suona le sue canzoni alla chitarra (e dove Ross suona la sua tastiera e tutti, tranne Phoebe, pensano che sia un disastro).

L’area del bancone contiene una macchina da caffè in mattoncini, il bancone e il registratore di cassa, così come un barattolo di biscotti con 2 biscotti, il cartello del menu e, ovviamente, la minifigure LEGO di Gunther e dei sei protagonisti: Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey e Phoebe. Le minifigure sono dotate di accessori ispirati alle serie TV:

la tastiera in mattoncini di Ross

il vassoio e la tazza di caffè di Rachel

il muffin di Monica

la scatola della pizza, la fetta di pizza e il borsello di Joey

il laptop di Chandler

la chitarra di Phoebe

la scopa di Gunther

Central Perk: pezzi e dimensioni del set

Il set da collezione del Central Perk comprende oltre 1.079 pezzi e tutte le informazioni necessarie per montarlo in modo facile e veloce. Una volta messi insieme tutti i pezzi otterrete un set di 29 centimetri di larghezza, 22 centimetri di profondità e 11 centimetri di altezza.

Central Perk: prezzo del set e disponibilità

Il set del Central Perk è venduto da LEGO ad un prezzo suggerito di 79,99 euro con ampia disponibilità, ma su Amazon può essere acquistato a 69,99 euro, o anche a meno a seconda delle offerte, con spedizione inclusa nel prezzo.

Gli appartamenti di Friends nel set ufficiale LEGO

Il secondo set ufficiale è il più corposo e desiderato dagli utenti: gli appartamenti dei nostri protagonisti, quello di Monica da un lato e quello di Chandler e Joey dall’altro. Un set unico con entrambi gli appartamenti collegati dal pianerottolo e ricchi di dettagli che faranno impazzire i fan più accaniti della serie di NBC, tra i quali il tacchino del giorno del Ringraziamento di Monica, le sedie reclinabili di Chandler e Joey, la gallina e l’oca, la casa delle bambole di Phoebe, ma anche la cheesecake che cade sul pavimento e il gatto che attacca Ross sul terrazzo.

Anche in questo caso troviamo 7 minifigure ufficiali: i sei protagonisti e Janice.

Gli appartamenti di Friends: pezzi e dimensioni del set

Il set da collezione Friends LEGO degli appartamenti di Friends è composto da 2048 pezzi e contiene tutte le informazioni necessarie per montarlo in modo facile e veloce. Una volta messi insieme tutti i pezzi otterrete un set di 64 centimetri di larghezza, 31 centimetri di profondità e 10 centimetri di altezza.

Gli appartamenti di Friends: prezzo del set e disponibilità

Il set degli appartamenti di Friends è venduto da LEGO ad un prezzo suggerito di 149,99 euro con scarsa disponibilità.