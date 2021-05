Friends la reunion speciale arriva su Sky e NOW in streaming il 27 maggio

La reunion di Friends arriva su Sky e in streaming su NOW il 27 maggio. L’annuncio era nell’aria dopo le indiscrezioni che arrivavano dagli USA e adesso è ufficiale. In tutti i paesi in cui Sky e NOW sono presenti gli abbonati potranno vedere in contemporanea con gli Stati Uniti lo show speciale con gli storici protagonisti di Friends e tanti ospiti. Non ci sarà bisogno di aspettare, di cercare qualche link poco sicuro, tutto subito e in contemporanea, sempre disponibile anche on demand e in streaming.

Friends: The Reunion sarà così in Italia in contemporanea il 27 maggio, non è stato comunicato l’orario in cui sarà disponibile probabilmente su Sky Atlantic (o Sky Uno) sicuramente on demand e in streaming nel catalogo di NOW. Nel Regno Unito e in Irlanda si parla delle 20, possibile che da noi si scelga la prima serata alle 21:15. Sicuramente la data da cerchiare in rosso è il 27 maggio.

La reunion di Friends è un evento molto atteso di cui si parla da diverso tempo. Annunciata prima dello scoppio della pandemia, doveva servire come evento lancio della piattaforma di streaming WarnerMedia (società che ha prodotto la serie Friends) HBO Max. Lo stop a tutte le produzioni e l’impossibilità di girare all’interno di uno studio televisivo hanno più volte rimandato l’evento che non poteva essere realizzato senza pubblico, parte fondamentale dello show. Così solo nei mesi scorsi, grazie all’allentamento delle restrizioni, i 6 protagonisti di Friends Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si sono ritrovati sullo storico set della serie tv allo Stage 24, negli studi Warner di Burbank, per ricordare il passato. E sembra, ma si tratta solo di voci non confermate, che ciascuno dei protagonisti abbia ricevuto 2,5 milioni di dollari in cambio della partecipazione allo show evento.

L’evento, infatti, non è una puntata speciale o l’avvio di un nuovo ciclo di episodi, ma semplicemente un momento d’incontro degli attori che ripercorrono l’avventura del passato che tanta fama, soldi e successo ha portato loro. I sei attori hanno chiacchierato con i produttori dello show, con James Corden che ha condotto la serata e con tanti ospiti come David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

La reunion di Friends arriva su Sky grazie all’accordo che la società ha con WarnerMedia che riguarda principalmente film e prodotti HBO e non include automaticamente quanto realizzato da HBO Max ma dà sicuramente una strada privilegiata alla piattaforma paneuropea (sono su Sky Raised By Wolves e The Flight Attendat di HBO Max). La serie completa di Friends è però disponibile su Netflix mentre gli episodi sono in rotazione su Comedy Central (canale 128 di Sky).

Friends: The Reunion è diretto da Ben Winston, anche produttore esecutivo insieme ai produttori esecutivi storici di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti. Lo speciale è una produzione Warner Bros. Unscripted Television in associazione con Warner Horizon, Fulwell 73 Productions e Bright/Kauffman/Crane Productions. Coproduttori esecutivi Emma Conway, James Longman e Stacey Thomas-Muir.