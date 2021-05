C’è finalmente una data -americana- per l’attesissima reunion di Friends. Il 27 maggio 2021 gli abbonati ad Hbo Max, la piattaforma streaming dell’esclusivo canale via cavo, potranno vedere “The One Where They Get Back Together”, l’episodio che riporterà per la prima volta dopo il series finale del 2004.

Come ampiamente annunciato, l’episodio sarà “unscripted”, vale a dire non sarà una puntata sequel della serie, ma uno speciale che vedrà i sei attori protagonisti tornare nello Stage 24 dei Warner Studios di Burbank, lo studio che ha ospitato tutte e dieci le stagioni della fortunata fiction.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer hanno accettato di tornare insieme davanti alle telecamere per condividere i ricordi di quei dieci anni che hanno stravolto le loro carriere e celebrare il successo di una serie tv che, complice l’avvento delle piattaforme streaming, è stata scoperta anche dalle generazioni più giovani.

La data di uscita dello speciale non è casuale: il 27 maggio sarà infatti il primo compleanno di Hbo Max, che aveva annunciato la reunion come uno dei suoi pezzi forti in vista del debutto di dodici mesi fa. Purtroppo, come ben sappiamo, la pandemia ha fatto slittare le riprese, che si sono tenute solo nei mesi scorsi.

La reunion vedrà la regia di Ben Winston; i sei attori sono anche produttori esecutivi dello speciale, insieme ai creatori della sit-com Marta Kauffman e David Crane ed al produttore esecutivo Kevin Bright. Ma i sei del Central Perk non solo saranno soli.

Hbo Max, nell’annunciare la data ed il primo teaser della reunion -che potete vedere in alto- ha anche comunicato il lungo elenco di ospiti che compariranno nel corso del programma. Alcuni di loro sono stati invitati evidentemente per il loro affetto verso la serie, come David Beckham, Justin Bieber, i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling e Malala Yousafzai.

Nel cast, però, figurano anche altri attori che, in Friends, hanno avuto ruoli più o meno grandi: Elliott Gould (Jack, il padre di Ross e Monica), Larry Hankin (il signor Heckles, vicino di casa di Monica), Thomas Lennon (Randall, il gemello di mani di Joey), Christina Pickles (Judy, madre di Ross e Monica), Tom Selleck (Richard, fidanzato di Monica) e Reese Witherspoon (Jill, la sorella di Rachel). Ultimi ma non ultimi, da citare anche la presenza di James Michael Tyler (il mitico Gunther) e Maggie Wheeler (l’altrettanto mitica Janice).

Se ve lo state chiedendo da quando avete iniziato a leggere questo articolo, no, non c’è ancora una data di uscita italiana della reunion di Friends. In realtà, non c’è neanche un canale di messa in onda certo. Ma siamo sicuri che anche in Italia questa reunion è attesissima, e ci auguriamo che qualsiasi sia il canale o piattaforma a trasmetterla lo faccia senza farci patire troppo tempo.