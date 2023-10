Scopri i consigli di TvBlog sui programmi di prima serata in tv oggi, 30 ottobre 2023: i film per halloween, l’omaggio a Fellini

TvBlog anche oggi, 31 ottobre 2023, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari: cosa guardare stasera in tv?

Continua la serie Rai Per Elisa – Il caso Claps, mentre su Rai 2 torna Alessia Marcuzzi per il suo show Boomerissima. È il martedì dei talk show di attualità e politica fra Rai 3 (Avanti Popolo), Rete 4 (È sempre cartabianca) e La7 con DiMartedì. Ma è anche la serata che celebra Federico Fellini a 30 anni dalla sua scomparsa, e di Halloween, dove le programmazioni ad hoc non mancano.

Cosa guardare stasera in tv, 31 ottobre 2023: canali generalisti

Rai 1 – Per Elisa – Il caso Claps (21:30): Altri due episodi in prima tv sulla mini-serie dedicata alla studentessa a trent’anni di distanza dalla sua scomparsa (avvenuta il 12 settembre 1993). Alla regia della serie c’è Marco Pontecorvo , che per la tv ha già diretto Nero a Metà , Alfredino e A muso duro.

(21:25) : ricomincia la sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la prima formata dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni '80 e '90, e, la seconda, dalle celebrity del nuovo millennio. (QUI gli ospiti di questa edizione)

(21:25) : ricomincia la sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la prima formata dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e, la seconda, dalle celebrity del nuovo millennio. (QUI gli ospiti di questa edizione) Canale 5 – Attraverso i miei occhi (film, 21:25) : la storia di un giovane artista visivo affetto da una rara malattia degenerativa degli occhi. Mentre perde progressivamente la vista, scopre nuove prospettive artistiche e impara a vedere il mondo attraverso emozioni e suoni. In questa struggente ricerca di significato, trova ispirazione per creare opere straordinarie che illuminano il cammino della sua vita oscura.

(film, 21:25) la storia di un giovane artista visivo affetto da una rara malattia degenerativa degli occhi. Mentre perde progressivamente la vista, scopre nuove prospettive artistiche e impara a vedere il mondo attraverso emozioni e suoni. In questa struggente ricerca di significato, trova ispirazione per creare opere straordinarie che illuminano il cammino della sua vita oscura.

Cosa guardare stasera in tv, 31 ottobre 2023: canali tematici

Cine 34 (Ch. 34) – Ti amo in tutte le lingue del mondo (film, 21:15) : un linguista brillante ma cinico incontra casualmente una ragazza multilingue dalla personalità solare, inizia un viaggio emozionante attraverso diverse culture. Scopriranno di essere affini, imparano le barriere linguistiche e culturali, dimostrando che l’amore è veramente universale.

(film, 21:15) un linguista brillante ma cinico incontra casualmente una ragazza multilingue dalla personalità solare, inizia un viaggio emozionante attraverso diverse culture. Scopriranno di essere affini, imparano le barriere linguistiche e culturali, dimostrando che l'amore è veramente universale.
DMax (ch. 52) – Il boss del paranormal (21:25): Daniele Bossari analizza degli strani messaggi che sembrano provenire da un Ufo.

– (21:25): Daniele Bossari analizza degli strani messaggi che sembrano provenire da un Ufo. Italia 2 (ch. 49) – Il signore della morte (film, 23:45) : Per una serata all’insegna della paura. Un investigatore ossessionato, incaricato di catturare un evasivo serial killer noto come il Signore della Morte, che terrorizza una città. Mentre l’indagine si infittisce, l’investigatore si trova intrappolato in un gioco mentale mortale con il criminale, portandolo sull’orlo della sua sanità mentale.

(film, 23:45) Per una serata all'insegna della paura. Un investigatore ossessionato, incaricato di catturare un evasivo serial killer noto come il Signore della Morte, che terrorizza una città. Mentre l'indagine si infittisce, l'investigatore si trova intrappolato in un gioco mentale mortale con il criminale, portandolo sull'orlo della sua sanità mentale.
Real Time (Ch. 31) – Primo appuntamento (21:30): nuovo appuntamento con il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Il conduttore accoglie single alla ricerca dell'anima gemella in un elegante ristorante.

Cosa guardare stasera in tv, 31 ottobre 2023: canali satellitari

Sky Cinema due (ch. Sky 302) – Amarcord (film, 21:15): A 30 anni dalla morte di Federico Fellini, la storica pellicola dove una serie di episodi comici e toccanti, ci portano la visione della crescita, dell’amore, la politica e la magia dell’adolescenza, catturando l’atmosfera vivace e surreale di un’epoca ormai passata.

(film, 21:15): A 30 anni dalla morte di Federico Fellini, la storica pellicola dove una serie di episodi comici e toccanti, ci portano la visione della crescita, dell'amore, la politica e la magia dell'adolescenza, catturando l'atmosfera vivace e surreale di un'epoca ormai passata.

(film, 21:15) la conclusione epica della saga, Laurie Strode (interpretata da Jamie Lee Curtis) si prepara per l’ultimo scontro con il suo acerrimo nemico, Michael Myers, che è sopravvissuto a ogni tentativo di sconfiggerlo. Sky Cinema action (ch. Sky 305) – Dragonheart (film, 21:15): un’avventura epica ambientata in un mondo fantasy, dove un giovane cavaliere, interpretato da Dennis Quaid, si allea con un drago, doppiato da Sean Connery. Insieme, combattono contro un tiranno malvagio, interpretato da David Thewlis, che minaccia di distruggere il regno.