A trent’anni di distanza dalla sua scomparsa (avvenuta il 12 settembre 1993), Raiuno dedica ad Elisa Claps ed al caso che ha sconvolto il nostro Paese una miniserie, che racconta il dolore ma anche la tenacia con cui la famiglia della giovane di Potenza ha combattuto per giungere alla verità. Per Elisa-Il caso Claps ricostruisce quanto accaduto da quel 12 settembre fino al 2010, anno in cui, dopo diciassette anni, fu ritrovato il corpo della giovane ed arrestato Danilo Restivo, nome che si ricollegò ad un altro omicidio, quello di Heather Barnett, avvenuto in Inghilterra. Per saperne di più, proseguite nella lettura.

Per Elisa – Il caso Claps, puntate

Seconda puntata, 31 ottobre 2023

Episodio 3

I Claps ricevono una richiesta di riscatto da parte di presunti rapitori, che si rivelano degli sciacalli. Gildo affronta il fidanzato della sorella di Danilo, che gli racconta dello strano comportamento del giovane il giorno della scomparsa di Elisa. Gildo, Irene e Luciano organizzano una fiaccolata per Elisa. Gildo incalza il pubblico ministero incaricato del caso, trovando come unico alleato l’ispettore di polizia Eufemia. Le indagini evidenziano le incongruenze nelle dichiarazioni di Danilo, che viene arrestato e processato per false dichiarazioni. Ma l’assenza del corpo di Elisa non permette di portare oltre l’accusa. Le indagini vengono chiuse. Gildo, sconfitto e frustrato, lascia la fidanzata Irene. Non vuole rovinarle la vita.

Episodio 4

Dopo più di un anno Irene rientra a Potenza e prova ad avvicinarsi nuovamente a Gildo, ancora pervicacemente impegnato in una ricerca che sconfina ormai nell’ossessione. Irene gli presenta don Marcello. Dopo un inizio difficile, il rapporto tra Gildo e don Marcello diventa di vera amicizia, solidarietà e collaborazione. Intanto il caso Claps è trasferito alla procura di Salerno, ma la mancanza del corpo di Elisa continua a essere l’elemento ostativo più forte alle indagini. Gildo è stremato, ha un brutto incidente in moto, che però gli apre gli occhi. Corre da Irene e le chiede di sposarlo. I due, insieme anche a don Marcello, creano Penelope, una fondazione che sostiene le famiglie delle persone scomparse

Prima puntata, 24 ottobre 2023

Episodio 1

Potenza, 12 settembre 1993, domenica mattina. Elisa Claps esce di casa con l’amica Eliana per andare a messa alla chiesa della Santissima Trinità, dove incontra Danilo Restivo. Da quel momento nessuno avrà più sue notizie. Danilo Restivo torna a casa in ritardo, stravolto, con una ferita sulla mano. I fratelli di Elisa, Gildo e Luciano, insieme agli amici e alla fidanzata di Gildo, Irene, la cercano ovunque invano. Danilo Restivo ammette di aver incontrato Elisa, ma suo padre Maurizio interrompe bruscamente il confronto del figlio con Gildo. Il comportamento di Danilo appare sempre più sospetto. Il padre lo manda a Napoli.

Episodio 2

Tornato a Potenza, Danilo Restivo viene finalmente interrogato, si dichiara innocente e la polizia non ha sufficienti elementi per trattenerlo. Partono comunque le indagini ufficiali, ma i vestiti che Danilo indossava la domenica non vengono sequestrati. La mamma di Elisa, Filomena, ha un colloquio con Don Mimì, il parroco della chiesa della Santissima Trinità, che afferma di non aver notato nulla di particolare il giorno della scomparsa della ragazza. Gildo scopre, leggendo il diario segreto della sorella, che lei era stata più volte seguita da Danilo e che gli amici le consigliavano di non dare confidenza a quello “strano ragazzo”. Porta il diario in procura, ma gli viene detto che non si tratta di un indizio utile.

Quando esce Per Elisa – Il caso Claps?

La miniserie debutta su Raiuno da martedì 24 ottobre 2023, alle 21:30.

Per Elisa – Il caso Claps su RaiPlay

"Per Elisa – Il casoClaps", dal 24 ottobre su Rai 1 Una storia vera ma incredibile; diciassette anni alla ricerca della verità.#PerElisa – #IlCasoClaps, da martedì 24 ottobre alle 21.30 in prima visione su Rai1. Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Thursday, October 19, 2023

Prima della messa in onda, da domenica 22 ottobre il primo episodio della miniserie è disponibile in anteprima su RaiPlay. Successivamente, anche il resto degli episodi sono caricati sulla piattaforma.

Per Elisa – Il caso Claps, la trama

Per Elisa - Il caso Claps, le foto della miniserie di Raiuno Guarda le altre 14 fotografie → Elisa Claps (Ludovica Ciaschetti) esce di casa per andare a messa in un’assolata domenica mattina del settembre 1993 a Potenza. Da quel momento nessuno avrà più sue notizie, fino al ritrovamento del suo corpo 17 anni dopo, nel sottotetto della chiesa dove era stata vista viva l’ultima volta.

A novembre 2002 a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, Heather Barnett (Katie Mcgovern), una madre single di due adolescenti, viene trovata in casa a terra, coperta di sangue, orribilmente mutilata. Il giorno della scomparsa, Elisa Claps aveva appuntamento con Danilo Restivo (Giulio Della Monica), poco più grande di lei, proprio nella chiesa dove poi fu ritrovato il suo corpo.

Danilo Restivo era anche il vicino di casa di Heather Barnett, e su di lui la polizia inglese appuntò presto i suoi sospetti. Ma ci vollero anni per connettere i due delitti e far condannare il colpevole. Un ruolo fondamentale perché questo avvenisse è stato svolto dalla famiglia Claps e, soprattutto, da Gildo (Gianmarco Saurino), fratello maggiore di Elisa, che aveva 24 anni all’epoca della scomparsa della sorella.

La miniserie è la storia dell’ininterrotta battaglia di Gildo Claps e della sua famiglia per fare luce sulla scomparsa di Elisa, assicurare il suo assassino alla giustizia e sul perché la verità sia potuta rimanere oscurata per così tanto tempo.

Per Elisa – Il caso Claps, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per tre appuntamenti in prima serata per altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 7 novembre.

Per Elisa – Il caso Claps, cast

Il cast della serie vede al centro Gianmarco Saurino, attore conosciuto in tv per aver lavorato in Che Dio Ci Aiuti e Doc-Nelle tue mani. Saurino è affiancato da Anna Ferruzzo (Filomena), Vincenzo Ferrera (Antonio), Giacomo Giorgio (Luciano) e Rosa Diletta Rossi (Irene).

Gianmarco Saurino è Gildo Claps: fratello di Elisa;

fratello di Elisa; Anna Ferruzzo è Filomena Claps: madre di Elisa;

madre di Elisa; Vincenzo Ferrera è Antonio Claps: padre di Elisa;

padre di Elisa; Giacomo Giorgio è Luciano Claps: fratello di Elisa e Gildo;

fratello di Elisa e Gildo; Ludovica Ciaschetti è Elisa Claps;

Rosa Diletta Rossi è Irene Nardello: fidanzata di Gildo;

fidanzata di Gildo; Giulio Della Monica è Danilo Restivo;

Francesco Acquaroli è Maurizio Restivo: padre di Danilo;

padre di Danilo; Francesca Ventriglia è Maria Rosa Restivo: madre di Danilo;

madre di Danilo; Marta Giovinazzi è Anna Restivo: sorella di Danilo;

sorella di Danilo; Antonio Petrocelli è don Mimì: il parroco di Potenza nel periodo in cui Elisa scompare;

il parroco di Potenza nel periodo in cui Elisa scompare; Bianca Nappi è Felicia Genovese: il Pubblico Ministero a cui viene affidato il caso;

il Pubblico Ministero a cui viene affidato il caso; Beniamino Marcone è Vito Eufemia: ispettore della Polizia di Potenza che si dedica al caso Claps;

ispettore della Polizia di Potenza che si dedica al caso Claps; Francesca Antonelli è Fiamma Marsango: moglie di Danilo;

moglie di Danilo; Katie Mcgovern è Heather Barnett;

Lorenzo Mcgovern Zaini è Terry: figlio di Heather;

figlio di Heather; Mia Mcgovern Zaini è Caitlin: figlia di Heather;

figlia di Heather; Vincent Riotta è Phil James: poliziotto che indaga sul caso Barnett;

poliziotto che indaga sul caso Barnett; Carlo De Ruggieri è don Marcello: parroco che rappresenta l’associazione Libera in Calabria e co-fondatore di Penelope;

parroco che rappresenta l’associazione Libera in Calabria e co-fondatore di Penelope; Claudio Corinaldesi è Mario Marinelli;

Fulvio Pepe è Donato Pace;

Giusy Frallonardo è Rosa Volpe;

Nila Prisco è Kiren.

Per Elisa – Il caso Claps, regista

Alla regia della serie c’è Marco Pontecorvo, che per la tv ha già diretto Nero a Metà, Alfredino e A muso duro. “Abbiamo scandagliato nei meandri della personalità dei personaggi per raccontarli al meglio”, ha detto, “dandogli sfumature e profondità per renderli veri e tridimensionali. […] Lo stile è asciutto e realistico, ma quando raccontiamo Danilo Restivo abbiamo scelto di rendere il suo modo di percepire quello che lo circonda restituendo attraverso le lenti dei suoi occhiali una realtà leggermente distorta. […] La responsabilità di portare una storia realmente accaduta sullo schermo è sempre tanta e l’aver conosciuto e instaurato un rapporto di fiducia e amicizia con i veri protagonisti della vicenda mi ha spinto ad un rigore e un rispetto, se possibile, ancor più grande nell’approccio ai contenuti, allo stile e al senso intrinseco della storia”.

Per Elisa – Il caso Claps, sceneggiatori e produttori

La miniserie ha Hilary Norrish come script executive, mentre gli sceneggiatori sono Terry Cafolla, Valerio D’Annunzio e Andrea Valagussa (Black Out-Vite sospese). A produrre Maurizio Tini per Fastfilm Srl e Ben Donald per Cosmopolitan Pictures Limited, in collaborazione con Rai Fiction, con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza. La distribuzione internazionale è invece affidata a Itv Studios.

Per Elisa – Il caso Claps, dov’è stato girato?

Gran parte delle riprese sono state effettuate a Potenza, città in cui si sono verificati i fatti.

“Visivamente ho cercato di fare della città un vero e proprio personaggio”, ha detto Pontecorvo, “il suo sviluppo verticale sulla collina come un nodoso panno di cemento, le sue finestre, le scale infinite che la costellano e che i nostri protagonisti devono salire e scendere realisticamente ma anche metaforicamente”. Alcune riprese sono state effettuate anche a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, ed a Viterbo, nel Lazio. Le riprese sono durate undici settimane, da gennaio ad aprile 2023.

Per Elisa – Il caso Claps, storia vera

La fiction racconta la storia realmente accaduta dell’omicidio di Elisa Claps, scomparsa nel 1993, quando aveva 16 anni, ricostruita nel libro “Blood on the altar” di Tobias Jones, a cui la miniserie si è ispirata, avvalendosi anche della consulenza della famiglia Claps.

Fin dalla sua scomparsa la famiglia ha capito che era coinvolto Danilo Restivo, ma ha dovuto scontrarsi con una serie di errori e di superficialità da parte delle indagini, a volte passando per silenzi e non detti che, in parte, ancora oggi restano avvolti nel mistero.

Diciassette anni dopo la scomparsa di Elisa il suo corpo fu ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, dove aveva detto che si sarebbe recata il giorno della sua scomparsa. Il ritrovamento del corpo ha permesso di arrestare Danilo Restivo, che nel frattempo si era trasferito in Inghilterra, e di condannarlo a trent’anni di carcere. Restivo ora sta scontando la pena in Inghilterra, dov’è stato condannato anche per l’omicidio di Heather Barnett.

Per Elisa – Il caso Claps, la colonna sonora

La colonna sonora originale della miniserie è curata da Matteo Buzzanca, musicista, compositore e produttore. “Nella musiche ho dato forma alle diverse anime della storia: la ricerca disperata da parte della famiglia Claps; il mondo oscuro di Danilo Restivo; l’amore che tiene legata una famiglia provata da un dolore profondo”, afferma. “I quattro temi vengono affrontati in brani differenti per stile e colore, e che interpretano le forze opposte ma rivelatrici del medesimo racconto”.

La colonna sonora è impreziosita dalla canzone originale “Fiore bianco”, feat. Beatrice Giliberti, una delle tracce più evocative della colonna sonora, composta da Matteo Buzzanca con l’intento di “dare idealmente voce a Elisa Claps, presenza e assenza al tempo stesso”. Oltre alla versione italiana, nella colonna sonora è contenuta anche la versione inglese “Blood on the altar” feat. Emma Morton.

Dove vedere Per Elisa – Il caso Claps?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere la fiction su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.