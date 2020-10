Coronavirus, nuovo caso di positività tra i giornalisti di Rai1

Dopo Valerio Scarponi, inviato di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ci sarebbe, secondo quanto risulta a Blogo, un altro caso di positività al coronavirus tra i giornalisti di Rai1. Al momento il contagio accertato – la task force della Rai lo avrebbe comunicato internamente ieri – non avrebbe avuto conseguenze sulla messa in onda del programma interessato, che, salvo novità delle prossime ore, non dovrebbe essere a rischio stop.

In questi mesi di pandemia, anche la tv pubblica, inevitabilmente, ha dovuto fare i conti con i casi di positività di suoi dipendenti e collaboratori, che talvolta ne hanno stravolto la programmazione. Le vicende in questo senso più clamorose e più recenti hanno riguardato Io e te di Pierluigi Diaco, chiuso in anticipo, e Ballando con le stelle di Milly Carlucci, la cui 15esima edizione è partita in ritardo, dopo essere stata rinviata in primavera, in pieno lockdown. Senza dimenticare i casi a Elisir di Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, a I soliti ignoti di Amadeus e dei dipendenti Rai di Saxa Rubra a giugno scorso.