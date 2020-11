Fino a questo momento l’esclusiva RaiPlay aveva riguardato spettacoli di intrattenimento (dal blasonatissimo VivaRaiPlay di Fiorello al più recente esperimento di Paese reale con Edoardo Ferrario), serie tv (Stalk, di cui vi abbiamo parlato proprio ieri), film e documentari (Superquark+ di Piero Angela). Ora la questione s’allarga.

Nelle scorse ore, infatti, la Lega di Serie A di calcio ha comunicato ufficialmente date, orari e copertura televisiva per le partite valide per il quarto turno di Coppa Italia, al via martedì 24 novembre. Si tratta di gare che vedono in campo alcune squadre di Serie A ed altre di serie B che hanno superato i turni precedenti.

La notizia, televisivamente parlando, è inequivocabilmente che tre partite su otto saranno visibili esclusivamente su RaiPlay. Il che significa che il tifoso che non dispone di una connessione a internet su dispositivo mobile, pc o televisore non potrà gustarsi il match. Di seguito ecco il dettaglio della programmazione, che si divide tra Rai Sport Hd, Rai2 e, appunto, RaiPlay:

Spal-Monza, martedì 24 novembre ore 14.30 (Rai Sport HD);

Empoli-Brescia, mercoledì 25 novembre ore 14.30 (Rai Sport HD);

Parma-Cosenza, mercoledì 25 novembre ore 14.30 (Rai Play);

Bologna-Spezia, mercoledì 25 novembre ore 17.30 (Rai Play);

Cagliari-Hellas Verona, mercoledì 25 novembre ore 17.30 (Rai Play);

Udinese-Fiorentina, mercoledì 25 novembre ore 17.30 (Rai 2);

Torino-Virtus Entella, giovedì 26 novembre ore 14 (Rai Sport HD);

Sampdoria-Genoa, giovedì 26 novembre ore 17 (Rai 2).

La scelta, come evidente, è di proporre le partite più importanti sulla vecchia e cara tv generalista (Rai2), mentre quelle meno interessanti (almeno sulla carta) vengono relegate sulla piattaforma web della tv pubblica e sulla rete tematica che non fa ascolti.

Ricordiamo che la Rai detiene i diritti tv in esclusiva, oltre che della Coppa Italia, delle partite della Nazionale italiana (ieri si è giocata l’amichevole contro l’Estonia, domenica ci sarà la sfida decisiva contro la Polonia, mercoledì quella contro Bosnia ed Erzegovina).