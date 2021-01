Oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, dopo il derby di Milano di ieri, proseguono i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. In programma due partite secche, entrambe trasmesse in diretta esclusiva sulle reti Rai (e disponibili, come sempre, sulla piattaforma Rai Play).

Alle ore 17.30 sarà la volta di Atalanta-Lazio, in diretta su Rai2 con telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. A bordocampo Andrea Riscassi, mentre il pre partita, al via alle ore 17.15, sarà condotto da Alessandra D’Angiò.

Per gli uomini di Gian Piero Gasperini, galvanizzati dalla rotonda vittoria a San Siro contro il Milan, l’occasione di puntare alla terza semifinale in quattro anni. Di fronte i biancocelesti di Simone Inzaghi, che in campionato hanno vinto le ultime quattro gare e che sembrano quindi aver ritrovato continuità nei risultati.

In serata, spazio a Juventus-Spal, con calcio di inizio alle ore 20.45. In questo caso il match sarà trasmesso da Rai1 e la telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con le interviste e gli interventi a bordocampo di Paolo Paganini. Conduzione in studio, invece, a cura di Marco Lollobrigida.

I biancoazzurri sono gli unici ‘sopravvissuti’ della Serie B, dopo aver superato negli ottavi a Reggio Emilia il Sassuolo di De Zerbi. Per loro serve un’impresa per battere i campioni di Italia in carica e freschi vincitori della Supercoppa italiana.

Ricordiamo che, trattandosi di partita secca, in caso di parità dopo i novanta minuti, si va ai tempi supplementari e, se persiste il pareggio, ai calci di rigore.

I quarti di finale di Coppa Italia si completeranno domani, giovedì 28 gennaio con Napoli-Spezia, trasmessa in diretta da Rai1. Le quattro squadre che usciranno vincenti dai quarti, si sfideranno nelle semifinali previste tra il 2 e il 10 febbraio (andata e ritorno). La finale è fissata, invece, il 19 maggio.