Oggi, martedì 26 gennaio 2021, si aprono i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Si parte con il derby Inter-Milan, in programma allo stadio San Siro di Milano. La partita – in gara secca – sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle ore 20.35, con calcio di inizio alle 20.45. Il match sarà visibile, come sempre, anche in live streaming sulla piattaforma di Rai Play.

In caso di parità dopo i tempi supplementari, si andrà ai calci di rigore, per la gioia, si fa per dire, di Bruno Vespa e del suo Porta a Porta, che in quel caso slitterebbe nella messa in onda.

La telecronaca di Inter-Milan sarà affidata alla coppia collaudata formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel “presentation studio” e Thomas Villa a bordocampo.

Si affrontano le prime due della classifica di Serie A (il derby d’andata di campionato lo vinse il Milan 2-1). Ibrahimovic molto probabilmente sarà affiancato in campo da Mario Mandzukic, rientrato in Italia da pochi giorni, dopo l’addio dello scorso anno alla Juventus. Per il Milan quella di stasera sarà l’occasione per riscattarsi dopo la brutta sconfitta casalinga di sabato contro l’Atalanta. L’Inter di Conte è reduce da un pareggio non soddisfacente contro l’Udinese e molto probabilmente cambierà alcuni uomini chiave, facendo riposare Lautaro Martinez e Vidal, anche se non escluse ulteriori sorprese.

Ricordiamo che il programma dei quarti di finale di Coppa Italia proseguirà domani, mercoledì 27 gennaio, e terminerà giovedì. In campo, nell’ordine, Atalanta-Lazio, Juventus-Spal e Napoli-Spezia, tutte in diretta sulle reti Rai, che detiene i diritti tv in esclusiva della Coppa Italia. Le quattro vincenti si sfideranno nelle semifinali previste tra il 2 e il 10 febbraio (andata e ritorno). La finale è fissata, invece, il 19 maggio.