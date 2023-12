Le prime due partite degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 andranno in onda in chiaro su Mediaset.

Inizia oggi la fase finale dell’edizione 2023-2024 della Coppa Italia Frecciarossa, il trofeo nazionale che, com’è già noto, va in onda interamente in chiaro sulle reti Mediaset (e che andrà in onda in esclusiva assoluta su Mediaset fino al 2027).

Nella fase finale di Coppa Italia, entrano in gioco i top club di Serie A (le squadre classificatesi ai primi otto posti nello scorso campionato), già qualificati di diritto agli ottavi di finale. In questa due giorni, scenderanno in campo Lazio e Fiorentina.

Il primo top club di A a giocare sarà la Lazio che, martedì 5 dicembre, giocherà allo Stadio Olimpico di Roma contro il Genoa. I grifoni hanno cominciato il loro percorso in quest’edizione di Coppa Italia dai trentaduesimi, nei quali hanno eliminato il Modena vincendo per 4-3. Ai sedicesimi, invece, i rossoblu hanno eliminato la Reggiana, vincendo per 2-1 solamente al termine dei tempi supplementari.

Il secondo top club di Serie A impegnato questa settimana in Coppa Italia, invece, sarà la Fiorentina che, mercoledì 6 dicembre, affronterà in casa, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, un club di B, il Parma. Anche i ducali sono partiti dai trentaduesimi, nei quali hanno eliminato il Bari in trasferta con un rotondo 3-0. Ai sedicesimi, invece, i gialloblu hanno battuto un club di A e al contempo un’altra squadra pugliese, ossia il Lecce, sempre in trasferta, con il risultato di 4-2.

Di seguito, trovate la programmazione nel dettaglio riguardante queste prime due partite degli ottavi. Ricordiamo che le partite, oltre che in diretta televisiva, saranno visibili anche in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

Coppa Italia, partite: dove vederle

Coppa Italia: oggi 5 dicembre

Lazio-Genoa

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Coppa Italia: oggi 6 dicembre

Fiorentina-Parma

In diretta alle ore 21 su Italia 1

Telecronaca Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.