Con l’arrivo dell’anno nuovo, la Coppa Italia entra nel vivo, con l’inizio della fase finale nella quale scenderanno in campo le big del calcio italiano.

La coppa nazionale, quindi, torna in onda sulle reti Mediaset che, come sappiamo, detiene i diritti in esclusiva assoluta della manifestazione, dopo i trentaduesimi di finale, andati in onda durante l’estate scorsa, e dopo i sedicesimi, andati in onda circa un mese fa.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia andranno in onda il 12 e il 13 gennaio e dal 18 al 20 gennaio. Questa settimana, tra l’altro, verrà assegnata anche la Supercoppa Italiana che vedrà protagoniste Inter e Juventus.

Tra oggi e domani, le big a scendere in campo saranno l’Atalanta, che giocherà contro il Venezia, il Napoli, che sfiderà la Fiorentina, e il Milan, che accoglierà a San Siro l’ex Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa.

Tra una settimana, invece, sarà il turno di Lazio, Juventus, Inter e Roma che giocheranno rispettivamente contro Udinese, Sampdoria, Empoli e Lecce (unica squadra di Serie B presente agli ottavi). Il cartellone è completato da Sassuolo-Cagliari.

Di seguito, tutti i dettagli, i canali sulle quali andranno in onda le partite, i telecronisti e gli ospiti che affiancheranno Monica Bertini nei pre e post-partita.

Coppa Italia su Mediaset dal 12 al 20 gennaio: i dettagli

Mercoledì 12 gennaio 2022

Atalanta-Venezia

In diretta dalle ore 17:30 su Italia 1

Telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese.

In studio: Monica Bertini con Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Giovedì 13 gennaio 2022

Napoli-Fiorentina

In diretta dalle ore 18:00 su Italia 1

Telecronaca: Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli.

Milan-Genoa

In diretta dalle ore 21:00 su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

In studio: Monica Bertini con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Daniele Miceli e Mauro Bergonzi.

Martedì 18 gennaio 2022

Lazio-Udinese

In diretta alle ore 17:30 su Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli.

Juventus-Sampdoria

In diretta alle ore 21:00 su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin.

In studio: Monica Bertini con Mino Taveri, Alessio Tacchinardi, Daniele Miceli e Mauro Bergonzi.

Mercoledì 19 gennaio 2022

Sassuolo-Cagliari

In diretta dalle ore 17:30 su Italia 1

Telecronaca: Simone Malagutti e Giancarlo Camolese.

Inter-Empoli

In diretta alle ore 21:00 su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

In studio: Monica Bertini con Mino Taveri, Riccardo Ferri, Daniele Miceli e Graziano Cesari.

Giovedì 20 gennaio 2022

Roma-Lecce

In diretta dalle ore 21:00 su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin.

In studio: Monica Bertini con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Daniele Miceli e Mauro Bergonzi.