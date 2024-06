TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 3 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 3 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 3 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – Normandia – 80 anni dallo sbarco (21:30) : In occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, avvenuto il 6 giugno del 1944, “Ulisse, il piacere della scoperta” torna con una puntata speciale interamente dedicata a uno dei momenti decisivi della Seconda Guerra Mondiale e della storia del Novecento.

I programmi della sera in tv, 3 giugno 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – La mia famiglia a soqquadro (film 21.10) : Martino, 11 anni, inizia a frequentare le scuole medie in un prestigioso istituto. Tutti i suoi compagni di classe hanno qualcosa in comune: sono figli di genitori separati che, insieme ai loro nuovi partner, li riempiono di regali e vacanze sontuose. Il ragazzino, i cui genitori sono, invece, molto affiatati, inizia a invidiare i compagni e così scatta nella sua mente un’idea paradossale: far separare i genitori, pensando di poter godere degli stessi benefici dei suoi amici. La situazione, però, gli sfuggirà di mano e l’integrità della sua famiglia verrà messa in serio pericolo.

I programmi della sera in tv, 3 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Succede anche nelle migliori famiglie (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La finestra sul cortile (film, 21:15) James Stewart e Grace Kelly nel thriller voyeuristico di Alfred Hitchcock. Un fotoreporter costretto all’immobilita’ spia i vicini del palazzo di fronte e diventa il testimone di un delitto

