TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 1 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 1 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 1 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – La bambina che non voleva cantare (21:30) : Quando suor Margherita scopre il talento della piccola per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma. E così la piccola Nada, piano piano, comincia a mostrare al mondo il suo grande talento.

I programmi della sera in tv, 1 giugno 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – La Ciociara (film 21.15) : Estate 1943. I bombardamenti alleati ormai colpiscono anche Roma. La giovane vedova Cesira e sua figlia Rosetta decidono di lasciare la città eterna per trovare scampo in Ciociaria, dai cui monti Cesira proviene.

I programmi della sera in tv, 1 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Come un gatto in tangenziale (ch. 303/NOW)

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Mi presenti i tuoi? (film, 21:15)

(film, 21:15) Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Ritorno al futuro (film, 22:45) .