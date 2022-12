Mercoledì notte aveva annunciato la pausa natalizia fino all’11 gennaio, salutando gli spettatori con gli auguri per le feste. Ma Veronica Gentili tornerà in onda il 14 dicembre per una puntata aggiuntiva di Controcorrente che, altra novità, non si fermerà più, anche se affronterà un momentaneo passaggio di consegne. Infatti, mercoledì 21 e 28 dicembre e mercoledì 4 gennaio, il timone passerà nelle mani di Alessandra Viero, con quest’ultima che condurrà gli appuntamenti quotidiani in access prime time che sostituiranno Stasera Italia dal 22 dicembre all’8 gennaio.

Come già anticipato, a non prevedere sosta sotto Natale sarà pure Zona Bianca, che andrà così ad incrementare le settimane consecutive di messa in onda. Dal giorno della sua nascita, il 7 aprile del 2021, il talk condotto da Giuseppe Brindisi non è mai andato in ferie. Cambierà tuttavia il giorno di programmazione che, dopo l’ultima puntata domenicale del 18 dicembre, passerà provvisoriamente al martedì per tre appuntamenti, per poi tornare nei festivi dall’8 gennaio 2023.

La novità, in questo caso, riguarda l’innesto eccezionale di un’ulteriore serata, sempre di martedì, il 13 dicembre. Una mossa a sorpresa che andrà a coprire il buco lasciato da Fuori dal coro, andato in vacanza anzitempo. Rete4 tornerà pertanto a controprogrammare, rinnovando la sfida a DiMartedì e Cartabianca.