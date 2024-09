Confronto Harris-Trump, dove seguirlo in tv

A Philadelphia va in scena alle 3:00 di questa notte l’unico confronto al momento in programma fra Kamala Harris e Donald Trump.

Notte dal sapore americano quella che andrà in onda questa sera sulla televisione italiana. Diverse, infatti, saranno le emittenti che trasmetteranno l’unico confronto al momento in programma tra Kamala Harris e Donald Trump. I due candidati alle presidenziali del prossimo 5 novembre duelleranno dialetticamente a Philadelphia, preso il National Constitution Center.

Il confronto è stato organizzato da ABC News e verrà moderato dai giornalisti David Muir e Lindsey Davis. Avrà inizio alle ore 3:00 italiane (a Philadelphia saranno le 21:00). Al centro ci saranno sicuramente i temi che stanno dominando questa campagna elettorale, dall’economia agli scenari bellici internazionali.

In Italia il dibattito sarà seguito da diversi appuntamenti speciale. Il primo ad avvicinarsi al racconto di questo attesissimo confronto sarà, su La7, Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 aprirà a 00:30 una classica Maratona Mentana per seguire l’evento: con lui in studio ospiti per approfondimenti e analisi attorno a tutto quello che riguarda l’elezione del prossimo inquilino della Casa Bianca.

Su Canale 5, invece, Cesara Buonamici dovrebbe ricevere la linea attorno all’1:35, dopo l’edizione della notte del Tg5, che andrà in onda in coda alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Lo speciale condotto dalla Buonamici si intitolerà I duellanti e seguirà in diretta i novanta minuti di confronto tra Harris e Trump. Prima dell’inizio del confronto verranno trasmessi servizi e reportage sulla campagna elettorale, a due mesi dall’elezione del prossimo presidente degli Stati Uniti.

Anche Nove seguirà il confronto in diretta, con un appuntamento che inizierà alle 2:30. Ad introdurre i telespettatori al confronto saranno Giovanna Botteri, Paola Peduzzi e Paola Tommasi. Le ultime due erano già state al fianco di Maria Latella in occasione del confronto svoltosi lo scorso giugno fra Joe Biden e Donald Trump.

Il confronto tra Harris e Trump verrà mostrato in diretta anche da Sky Tg24. Al termine del confronto Liliana Faccioli Pintozzi condurrà uno spazio in cui si alterneranno commenti e analisi su quanto visto. Fra gli ospiti sono previsti Arianna Farinelli, Marco Bardazzi, Mario Del Pero e l’inviato a Philadelphia Federico Leoni. Sarà presente anche Nicola Ghittoni con la sua rassegna stampa.

Le regole del confronto

Il confronto tra Kamala Harris e Donald Trump prevede alcune regole, discusse nel corso delle scorse settimane dagli staff dei due candidati, in accordo con ABC News. I microfoni di Harris e Trump saranno disattivati sempre, ad eccezione di quando ciascuno dei due interverrà. I giornalisti presenti in studio – dove non è prevista la presenza di un pubblico – potranno però captare le dichiarazioni off the record dei due candidati.

Non ci sarà nessuna dichiarazione di apertura per i due sfidanti, che saranno presentati dai moderatori. Harris e Trump non potranno rivolgersi domande a vicenda. Avranno a disposizione una penna, un taccuino e una bottiglia d’acqua, ma non potranno disporre di appunti già scritti. Non sono consentiti inoltre contatti con i rispettivi staff durante le due pause pubblicitarie previste. Ciascun candidato avrà a disposizione due minuti per rispondere, due minuti per le repliche e un minuto per ulteriori commenti.

Nel sorteggio già svoltosi con una monetina e vinto da Trump, il candidato repubblicano ha scelto di essere l’ultimo dei due a fare il discorso di chiusura. A Kamala Harris è spettata così la scelta della postazione da occupare durante il dibattito: ha deciso di occupare il podio che sarà nei teleschermi a destra. Si ripeterà, dunque, la divisione dei podi già vista nel confronto tra Biden e Trump, con quest’ultimo che sarà a sinistra in tv.