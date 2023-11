Dopo aver parlato dell’Europa League, passiamo alla UEFA Conference League che vede impegnata la Fiorentina. Oggi, giovedì 30 novembre, si giocherà la quinta giornata della fase a gironi.

I viola allenati da Vincenzo Italiano, questa sera, affronteranno in casa i belgi del Genk. La situazione nel Gruppo F vede la Fiorentina da sola al primo posto, con 8 punti, ma non ancora matematicamente qualificata alla fase ad eliminazione diretta.

Come in Europa League, anche in Conference, solo il primo posto garantisce a chi lo conquista il passaggio diretto agli ottavi di finale. Le squadre che si piazzeranno in seconda posizione, invece, dovranno affrontare i play-off contro le squadre che retrocederanno dall’Europa League.

Se la Fiorentina dovesse vincere contro il Genk e, allo stesso tempo, il Ferencvaros non dovesse ottenere i tre punti contro il Čukarički, i viola sarebbero matematicamente sicuri del primo posto.

Di seguito, trovate tutte le informazioni per seguire i match della quinta giornata su Sky e DAZN.

La partita della Fiorentina non sarà visibile in chiaro.

Conference League, diretta tv: Sky

Gli studi pre e post-partita della Conference League su Sky sono gli stessi dell’Europa League e andranno in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle ore 18 e alle ore 23 (condotti da Leo Di Bello con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo) e su Sky Sport 24 alle ore 20.

Ore 14

Breidablik-Maccabi Tel Aviv

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Bruno Palermo

Ore 16:30

Astana-Dinamo Zagabria

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Andrea Voria

Ore 18:45

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Olimpia Lubiana-Lille (telecronaca Cristiano Tognoli)

KI Klaksvik-Slovan Bratislava (telecronaca Cristiano Tognoli)

Gent-Zorya (telecronaca Cristiano Tognoli)

Ballkani-Victoria Plzen (telecronaca Fabrizio Redaelli)

Bodoe Glimt-Lugano (telecronaca Fabrizio Redaelli)

AZ Alkmaar-Zrinjski (telecronaca Fabrizio Redaelli)

Besiktas-Bruges (telecronaca Calogero Destro)

HJK Helsinki-Aberdeen (telecronaca Calogero Destro)

Ore 21

Fiorentina-Genk

Sky Sport 253, NOW e Sky Sport 4K

Telecronaca Paolo Ciarravano e Nando Orsi; Diretta Gol Dario Massara

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Aston Villa-Legia Varsavia (telecronaca Pietro Scognamiglio)

Cukaricki-Ferencvaros (telecronaca Pietro Scognamiglio)

Eintracht F.-Paok Salonicco (telecronaca Pietro Scognamiglio)

Nordsjaelland-Fenerbahce (telecronaca Alberto Pucci)

Spartak Trnava-Ludogorets (telecronaca Alberto Pucci)

Conference League, diretta tv: DAZN

Su DAZN, sono disponibili solo due partite del quinto turno di Conference League. Tra queste due, c’è quella della Fiorentina.

Ore 18:45

Besiktas-Bruges

Telecronaca Simone Gamberini

Ore 21

Fiorentina-Genk

Telecronaca Dario Mastroianni