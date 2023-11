Dopo la Champions League, come di consueto, arriva il giovedì dedicato alla UEFA Europa League e alla UEFA Conference League. In questo articolo, ci concentriamo sulla quinta giornata della fase a gironi sull’edizione 2023-2024 dell’Europa League che vede impegnate Roma e Atalanta.

Nel tardo pomeriggio, giocheranno i nerazzurri bergamaschi allenati da Gian Piero Gasperini, già qualificati alla fase ad eliminazione diretta, che affronteranno in casa i portoghesi dello Sporting Lisbona, ancora in corsa sia per la qualificazione che per il primo posto del Gruppo D.

Ricordiamo che il primo posto permette a chi lo conquista di passare direttamente agli ottavi di finale, senza affrontare i play-off contro le squadre retrocesse dalla Champions League.

In serata, invece, giocheranno i giallorossi di Josè Mourinho, ancora non matematicamente qualificati alla fase successiva, a pari merito con lo Slavia Praga a 9 punti ma secondi in classifica a causa della miglior differenza reti dei cechi. La partita della Roma contro gli svizzeri del Servette sarà visibile anche in chiaro, in diretta su TV8.

Di seguito, la programmazione tv completa del quinto turno, visibile su Sky e DAZN.

Europa League, diretta tv: Sky

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle ore 18 e alle ore 23, andranno in onda gli studi pre e post-partita condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, l’appuntamento sarà anche alle ore 20, per il post degli incontri del pomeriggio e il pre di quelli della sera.

Ore 18:45

Atalanta-Sporting Lisbona

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K

Telecronaca Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi; Diretta Gol Federico Zancan

AEK Atene-Brighton

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca Matteo Marceddu; Diretta Gol Giovanni Poggi

Backa Topola-West Ham

Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Nicolò Ramella

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Friburgo-Olympiacos Pireo (telecronaca Alessandro Sugoni)

Sparta Praga-Betis Siviglia (telecronaca Elia Faggion)

Sturm Graz-Rakow (telecronaca Giovanni Cristiano)

Maccabi Haifa-Rennes (telecronaca Peppe Di Giovanni)

Ore 21

Servette-Roma

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW (e in chiaro su TV8)

Telecronaca Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Liverpool-Lask

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca Filippo Benincampi: Diretta Gol Davide Polizzi

Olympique Marsiglia-Ajax

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca Riccardo Botti: Diretta Gol Christian Giordano

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Rangers Glasgow-Aris Limassol (telecronaca Nicolò Ramella)

Tolosa-Union Saint Gilloise (telecronaca Giovanni Poggi)

Villarreal-Panathinaikos Atene (telecronaca Elia Faggion)

Sheriff Tiraspol-Slavia Praga (telecronaca Giovanni Cristiano)

Molde-Qarabag (telecronaca Peppe Di Giovanni)

Hacken-Bayer Leverkusen (telecronaca Alessandro Sugoni)

Europa League, diretta tv: DAZN

Ore 18:45

Zona Europa

Conduttore Luca Farina

Atalanta-Sporting Lisbona

Telecronaca Stefano Borghi

AEK Atene-Brighton

Telecronaca Ricky Buscaglia

Backa Topola-West Ham

Telecronaca Federico Zanon

Friburgo-Olympiacos Pireo

Telecronaca Lorenzo Del Papa

Sparta Praga-Betis Siviglia

Telecronaca Gabriele Giustiniani

Sturm Graz-Rakow

Telecronaca Orazio Accomando

Maccabi Haifa-Rennes

Telecronaca Federico Marconi

Ore 21

Zona Europa

Conduttore Alessandro Iori

Servette-Roma

Telecronaca Pierluigi Pardo

Liverpool-Lask

Telecronaca Riccardo Mancini

Olympique Marsiglia-Ajax

Telecronaca Alberto Santi

Rangers Glasgow-Aris Limassol

Telecronaca Marco Calabresi

Tolosa-Union Saint Gilloise

Telecronaca Federico Casotti

Villarreal-Panathinaikos Atene

Telecronaca Alessandro Rimi

Sheriff Tiraspol-Slavia Praga

Telecronaca Edoardo Testoni

Molde-Qarabag

Telecronaca Giorgio Basile

Hacken-Bayer Leverkusen

Telecronaca Tommaso Turci