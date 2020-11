Si avvicina il periodo natalizio e iniziano, inevitabilmente, a spuntare gli appuntamenti televisivi ad hoc. Per qualcuno imperdibili, per altri anacronistici e evitabili. Blogo è in grado di anticipare che sabato 26 dicembre Rai2 trasmetterà nella mattinata (l’orario sarebbe ancora da definire) il Concerto di Santo Stefano che si terrà al Teatro Rossini di Pesaro. La registrazione dell’evento, secondo quanto ci risulta, dovrebbe tenersi venerdì 18 dicembre. Alla conduzione ci saranno Elena Ballerini (Quattro zampe in famiglia, Mezzogiorno in famiglia) insieme a Massimo Massari.

Sul palco, stando alle informazioni in nostro possesso, saliranno artisti come Barbara Cola, Giò Di Tonno, Ron, Dodi Battaglia, Davide Merlini, Giulia Sol (direttamente da Tale e quale show) e la cantante lirica Francesca Maresca. Dovrebbe essere presente anche il comico Gabriele Cirilli. Ancora da definire le partecipazioni di due big della musica italiana, ossia Michele Zarrillo e di Giovanni Allevi.

A firmare l’evento saranno gli autori Laura Muzzupappa, Paola Rosmini, Gianluca Pirazzoli, Maurizio Raimo, Daniela Del Moro. La direzione musicale è affidata al maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre la regia è a cura di Dario Baldi. La produzione è di Melos International / Time Multimedia.

L’evento, patrocinato dalla regione Marche, dal comune di Pesaro e dalla Cei, avrà come grande protagonista l’Orchestra Sinfonica Orchestra della Provincia di Pesaro e Urbino Rossini.

Per quanto riguarda Canale 5, Blogo ha anticipato nei giorni scorsi che sarà Federica Panicucci a condurre il Concerto di Natale dal Vaticano e Capodanno in musica. Su Rai1, invece, la notte di San Silvestro vedrà mattatore anche quest’anno Amadeus, con L’anno che verrà in diretta dall’ Ast di Terni.

Nei prossimi giorni arriveranno comunicazioni dettagliate anche per gli altri appuntamenti natalizi televisivi. La sensazione è che, considerato anche il contesto storico che stiamo vivendo, non dovrebbero esserci grandi sorprese.