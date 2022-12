Si rinnova la tradizione del Concerto di Capodanno da Vienna anche nel 2023: l’evento torna nel daytime di Rai 2 nel primo giorno dell’anno nuovo, come ovvio. Il Concerto di Capodanno 2023 dal Musikverein di Vienna ritrova il canonico programma di valzer e polka, con i Wiener Philharmoniker diretti dall’austriaco Franz Welser-Möst. Il direttore ha preso il posto dell’annunciato Daniel Barenboim, che sarebbe dovuto tornare a dirigere il Concerto anche per il Capodanno 2023, ma per ragioni di salute ha preso un periodo di riposo.

Nel frattempo a Vienna non ci sono più restrizioni per partecipare all’evento: lo scorso anno chi aveva comprato il biglietto per la galleria ha dovuto rinunciarci, dal momento che il settore è stato chiuso per ridurre il numero di persone in sala. Nonostante non ci siano più obblighi e restrizioni, la direzione consiglia l’uso di mascherine FFp2

Facciamo però il punto sul Concerto di Capodanno 2023 da Vienna, dal programma alla messa in onda tv.

Quando va in onda il Concerto di Capodanno 2023 a Vienna?

Da quando è iniziato l’appuntamento con il Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia, il tradizionale concerto viennese – che rappresentava l’evento musicale del Primo dell’Anno per la tv italiana – ha smesso di andare in onda in diretta su Rai 1 per approdare in differita su Rai 2. E così anche quest’anno, il Concerto di Capodanno da Vienna va in onda domenica 1 gennaio alle 13.30 su Rai 2 in differita e in replica alle 21.15 su Rai 5. Il concerto viene trasmesso in simulcast come sempre su RaiPlay.

Concerto di Capodanno 2023 a Vienna, direttore e cast

A dirigere i Wiener Philharmoniker c’è quest’anno il M° Franz Welser-Möst. Per lui si tratta della terza volta sul podio del Concerto di Capodanno di Vienna: la prima risale al 2011, la seconda al 2013, esattamente 10 anni fa. La musica sarà accompagnata dalle voci del Vienna Boys Choir e, per la prima volta, dal Vienna Girls Choir: eseguiranno Heiterer Muth di Josef Strauss.

Concerto di Capodanno Vienna 2023, il programma

Il concerto inizia alle 11.15 e si tiene, come sempre, nella Golden Hall del Musikverein di Vienna.

Eduard Strauß

Wer tanzt mit? Polka schnell, op. 251

Josef Strauß

Heldengedichte. Walzer, op. 87

Johann Strauß II.

Zigeunerbaron-Quadrille, op. 422

Carl Michael Ziehrer

In lauschiger Nacht. Walzer, op. 488

Johann Strauß II.

Frisch heran! Polka schnell, op. 386

Franz von Suppè

Ouvertüre zur Operette “Isabella”

Josef Strauß

Perlen der Liebe. Walzer, op. 39

Josef Strauß

Angelica-Polka. Polka française, op. 123

Eduard Strauß

Auf und davon. Polka schnell, op. 73

Josef Strauß

Heiterer Muth. Polka française, op. 281

Josef Strauß

For ever. Polka schnell, op. 193

Josef Strauß

Zeisserln. Walzer, op. 114

Josef Hellmesberger (Sohn)

Glocken-Polka mit Galopp aus dem Ballett Excelsior

Josef Strauß

Allegro fantastique. Orchesterfantasie, Anh. 26b

Josef Strauß

Aquarellen. Walzer, op. 258

Il programma si conclude come sempre con La marcia di Radetsky, nella versione rivista del 2019.

Concerto di Capodanno Vienna 2023 in tv

Il concerto viene trasmesso in oltre 90 paesi del mondo: la lista delle emittenti europee è in basso, mentre sul sito dei Wiener Philarmoniker c’è la lista completa delle emittenti su cui sarà possibile seguire in diretta o in differita il Concerto di Capodanno 2023.