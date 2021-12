Il Concerto di Capodanno 2022 di Venezia e Vienna: direttori, programmi, diretta tv

Il Concerto di Capodanno 2022 resta un caposaldo della programmazione televisiva del 1° gennaio. Nonostante l’impennata di casi Covid, le tv e i teatri stanno cercando ogni tipo di soluzione per permettere il regolare svolgimento degli eventi dopo un anno di ‘semi-stop’ caratterizzato da soluzioni d’emergenza, ma non per questo meno suggestive. Ricordiamo, infatti, il Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia del 1° gennaio 2021 con un teatro senza platea e uno spazio televisivo e inedito di grande impatto, mentre Vienna optò per una sala deserta e una platea virtuale piuttosto triste.

Vediamo però cosa hanno previsto Venezia e Vienna per i concerti del Capodanno 2022, al netto delle possibili variazioni dell’ultimo minuto dettate dalla crescita dei contagi o dalle defezioni da quarantena.

Concerto di Capodanno 2022, Teatro la Fenice di Venezia su Rai 1

Concerto Capodanno 2022 Venezia, quando va in onda

Il concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia va in onda sabato 1° gennaio dalle 12.20 in diretta su Rai 1 e su Rai 1 HD (DTT, 501). Previste una replica sabato 1° gennaio alle 18.15 su Rai 5.

Il concerto inizia però alle 11.15: la diretta tv su Rai 1 un’ora dopo perché viene ‘saltata’ la parte esclusivamente orchestrale e si trasmette la parte legata alla tradizione del melodramma. Chi volesse sentire o vedere la versione integrale del concerto ha due possibilità: sintonizzarsi il 1° gennaio alle 20.00 su Rai Radio 3 mentre per vederlo bisogna aspettare il 24 febbraio alle 21.15 su Rai 5.

🎭 Sappiamo che lo sapete ma noi siamo qui per ricordarvelo ancora una volta: sabato 1 gennaio dalle 12:20 staremo insieme, se vorrete, su @RaiUno per il nostro buongiorno in Musica con il Concerto di Capodanno. Anche questo, ormai, lo sapete: #CapodannoFenice 🎭 pic.twitter.com/14ZbkMaAP3 — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) December 28, 2021

Concerto Capodanno 2022 Venezia, direttore e cast

Il concerto di Capodanno 2022 della Fenice è diretto dal M° Fabio Luisi. Maestro del Coro del Teatro La Fenice Alfonso Caiani. Cantano il soprano Pretty Yende

e il tenore Brian Jagde.

La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alajmo.

Concerto Capodanno 2022 Venezia, programma

Il concerto dura complessivamente 2 ore e 10 minuti ed è diviso in due parti, la prima di 50′ e la seconda di un’ora con un intervallo tra loro di 20′. Come detto, la prima parte è esclusivamente orchestrale, mentre la seconda è dedicata al melodramma, con arie, duetti e passi corali interpretati dai solisti ospiti e dal Coro del Teatro La Fenice. La chiusura è ormai tradizionalmente affidata a Verdi col coro «Va’ pensiero sull’ali dorate» da Nabucco e il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» da La traviata.

Prima parte

La prima parte è dedicata alla Sinfonia n. 9 in Mi minore Dal Nuovo Mondo op.95 di Antonin Dvořák.

Seconda parte

Amilcare Ponchielli

La Gioconda “Feste! Pane! Feste!”

Barnaba Emanuele Pedrini

Jacques Offenbach

Les contes d’Hoffmann Barcarolle

Charles Gounod

Romeo et Juliette “Je veux vivre dans le rêve”

Ruggero Leoncavallo

Pagliacci “Vesti la giubba”

Giuseppe Verdi

Il trovatore “Chi del gitano i giorni abbella?”

La traviata preludio atto I

La traviata “Di Madride noi siamo mattadori”

Giacomo Puccini

Turandot “Nessun dorma”

Gioachino Rossini

Il barbiere di Siviglia “Una voce poco fa”

Richard Wagner

Lohengrin preludio atto III

Giuseppe Verdi

Nabucco “Va pensiero”

Giacomo Puccini

Turandot “Padre augusto”

Giuseppe Verdi

La traviata “Libiam ne’ lieti calici”

Concerto Capodanno 2022 Venezia, misure anti-Covid

Come prevede la normativa in corso, è possibile accedere al concerto se in possesso del Super Green Pass e rigorosamente con mascherina FFp2. I pochissimi biglietti ancora disponibili sono acquistabili sul sito del teatro.

Concerto Capodanno 2022 Venezia, streaming

Il concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia viene trasmesso in live streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale è #CapodannoFenice.

Concerto di Capodanno 2022 da Vienna su Rai 2

Si tratta dell’82esimo concerto di Capodanno per la Wiener Philharmoniker Orchestra.

Concerto Capodanno 2022 Vienna, quando va in onda

Il Concerto di Capodanno da Vienna va in onda sabato 1° gennaio 2022 dalle 13.30 su Rai 2 e Rai 2 HD (DTT, 502). La messa in onda italiana è in differita, visto che il concerto ha inizio dalla maestosa sala dorata del Musikverein alle 11.15.

Concerto Capodanno 2022 Vienna, direttore

È il M° Daniel Barenboim a dirigere il tradizionale concerto di Capodanno 2022 della Vienna Philharmonic Orchestra. È il terzo concerto di Capodanno per Barenboim: il primo fu nel 2009, il secondo nel 2014.

La regia tv è di Michael Beyer.

Concerto Capodanno 2022 Vienna, programma

Come vuole la tradizione, sono eseguite soprattutto le musiche degli Strauss.

Josef Strauß

Phönix-Marsch, op. 105

Johann Strauß II.

Phönix-Schwingen. Walzer, op. 125

Josef Strauß

Die Sirene. Polka mazur, op. 248

Josef Hellmesberger (Sohn)

Kleiner Anzeiger, Galop op. 4

Johann Strauß II.

Morgenblätter. Walzer, op. 279

Eduard Strauß

Kleine Chronik. Polka schnell, op. 128

Johann Strauß II.

Ouvertüre zur Operette “Die Fledermaus”

Johann Strauß II.

Champagner-Polka. Musikalischer Scherz, op. 211

Carl Michael Ziehrer

Nachtschwärmer. Walzer, op. 466

Johann Strauß II.

Persischer Marsch, op. 289

Johann Strauß II.

Tausend und eine Nacht. Walzer, op. 346

Eduard Strauß

Gruß an Prag. Polka française, op. 144

Josef Hellmesberger (Sohn)

Heinzelmännchen

Josef Strauß

Nymphen-Polka, op. 50

Josef Strauß

Sphärenklänge (Music of the Spheres). Walzer, op. 235

Non manca neanche la tradizionale Marcia di Radetzky di Johann Strauß, che fu eseguita per la prima volta in un concerto di Capodanno della Filarmonica nel 1946. Ora ne viene eseguita una versione ‘rivista’ proprio dalla Vienna Philharmonic Orchestra.

Concerto Capodanno 2022 Vienna, misure anti-Covid

Visto l’aggravarsi del contagio, sono ammessi al concerto di Capodanno – nelle sue diverse repliche – solo 1000 spettatori. Sono rimandati al concerto di Capodanno 2023 quanti avevano già comprato il biglietto in balconata o in tribuna.

Chi ha comprato i biglietti in platea può presentarsi ma esclusivamente se in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione e di un tampone molecolare negativo fatto nell’arco delle ultime 48 ore. Inoltre è obbligatoria la mascherina FFP2 per assistere al concerto: non valgono i certificati di esenzione dalla mascherina. A chi non rientra nelle categorie ammesse sarà rimborsato il biglietto.

Concerto Capodanno 2022 Vienna, biglietti Ricordiamo che da tempo i biglietti per il concerto di Capodanno vengono sorteggiati: per (sperare di) partecipare al Concerto di Capodanno 2023 ci si può candidare dal 1° al 28 febbraio sul sito ufficiale.

Concerto Capodanno 2022 Vienna, streaming

Il Concerto di Capodanno 2022 è visibile in live streaming su RaiPlay.