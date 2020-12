Sono giorni di palinsesto ballerino per le generaliste, che – fra una Prima della Scala sui generis, la festività dell’Immacolata di oggi e le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, domani, alle Camere – sono costrette a ridisegnare l’offerta delle proprie reti.

Partiamo dai pochi cambiamenti di palinsesto già registrati ieri, quando, su Rai 1, La Vita in Diretta ha ceduto il proprio abituale spazio a un’insolita Prima della Scala, dal titolo A rivedere le stelle, introdotta da Milly Carlucci e Bruno Vespa. Per lasciare spazio all’evento, sulla rete diretta da Stefano Coletta ieri ci sono stati piccoli cambiamenti di orario per Oggi è un altro giorno, terminato 10 minuti prima rispetto al solito, alle 15:45, orario in cui ha lasciato spazio al Paradiso delle signore.

In questo modo l’edizione del Tg1 delle 16:45 è stata anticipata alle 16:30 e alle 16:45 la diretta è passata direttamente al Teatro della Scala a Milano. Nella giornata di ieri e di oggi è inoltre da segnalare, per quanto riguarda Canale 5, l’assenza di Uomini e Donne, sostituito da due film natalizi. La trasmissione di Maria De Filippi è l’unica all’interno del daytime dell’ammiraglia Mediaset ad aver subito uno stop in questi due giorni.

Per quanto invece riguarda la giornata di oggi, su Rai 1 Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane hanno ceduto il proprio spazio ad A Sua Immagine di Lorena Bianchetti, che fa da cornice alla Santa Messa, celebrata in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, e all’Angelus delle 12:00 di Papa Francesco. Si allunga quindi UnoMattina fino alle ore 10:30 e Antonella Clerici prende la linea per È sempre mezzogiorno alle 12:20.

Se oggi quindi la Clerici sarà regolarmente in onda, così come il resto del daytime di Rai 1, ad eccezione di Storie Italiane, così non sarà domani, quando al posto di È sempre mezzogiorno saranno trasmesse le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati, in vista del Consiglio Europeo del 10 e 11 dicembre.

Nella serata di domani, sempre per le comunicazioni di Conte, questa volta al Senato, salterà L’Eredità: l’informativa di Conte proseguirà poi, una volta che su Rai 1 sarà iniziato il Tg1 delle 20:00, su Rai 3, dove non ci sarà quindi il consueto appuntamento con Blob. Sempre nella giornata di domani, nel pomeriggio, dalle 18:00 alle 19:40, Rai 2 trasmetterà le dichiarazioni di voto alla Camera sul decreto legge immigrazione e sicurezza.