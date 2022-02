Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori. L’influencer e fashion blogger catanese e il conduttore figlio d’arte, che si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, sono diventati mamma e papà del piccolo Gabriele che è nato durante la giornata di ieri, sabato 19 febbraio 2022.

Paolo Ciavarro, assistente di Barbara Palombelli a Forum, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, è diventato papà per la prima volta, all’età di 30 anni. Per Clizia Incorvaia, invece, si tratta della seconda maternità, dopo la nascita di Nina, avvenuta nel 2015, la figlia che la fashion blogger ha avuto da Francesco Sarcina, cantante e leader de Le Vibrazioni.

I neo-genitori, sui rispettivi profili social, hanno pubblicato la stessa foto che li ritrae con il piccolo Gabriele tra le braccia della madre.

In occasione della puntata del GF Vip 6 andata in onda il 15 febbraio, il giorno dopo la festa di San Valentino, Clizia Incorvaia, a pochi giorni dal parto, e Paolo Ciavarro sono ritornati nella casa di Cinecittà, dove è sbocciato il loro amore.

Nella quarta edizione, che si svolse nel momento più acuto della pandemia, durante il primo lockdown, Clizia Incorvaia fu squalificata per aver usato il termine “pentito” in modo dispregiativo all’indirizzo di un altro concorrente. Paolo Ciavarro, invece, si classificò al secondo posto dietro la vincitrice Paola Di Benedetto.

All’interno della casa del GF Vip, Clizia Incorvaia si è rivolta principalmente ai concorrenti che hanno trovato l’amore nel corso di questa sesta edizione:

Non siamo qui per darvi delle lezioni, ma per trasmettermi un messaggio, la vita vi stupisce quando meno ve lo aspettate, quindi continuate a godervi questa esperienza stupenda. Credete nei vostri sogni, qui ci sono diverse coppie. La gente mormora, voi fregatevene di tutto quanto. Non date conto alle critiche, perché quelle ci saranno sempre. Godetevi ciò che state vivendo e viva l’amore.