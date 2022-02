Due anni fa il loro amore è sbocciato nella casa del GF VIP 6, oggi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno per coronare un altro sogno: quello di poter avere una famiglia. Presto la coppia porterà alla luce il loro primo figlio, Gabriele. Il bellissimo pancione di Clizia lascia notare il poco tempo che manca alla nascita e, alla vigilia del lieto evento, per farsi un regalo di San Valentino i due sono tornati sul posto in cui tutto è nato.

Mano per la mano, Paolo porta Clizia nel punto esatto in cui si sono dati il primo bacio “Che ricordi, è partito tutto da qua” dice lui “Quanto ho pianto per colpa tua” risponde lei. Insieme guardano un filmato che riassume i primi passi del loro amore scoppiato sotto le telecamere “È il film romantico più bello che abbia mai visto“, commenta Clizia parlando con Alfonso Signorini che ha visto nascere questo amore nel suo primo Grande Fratello VIP da conduttore, nell’inverno 2020.

Clizia si commuove vedendo tutti i vip raggiungerli in giardino e non lo nasconde: “Non siamo qui per darvi delle lezioni, ma per trasmettermi un messaggio, la vita vi stupisce quando meno ve lo aspettate, quindi continuate a godervi questa esperienza stupenda”

Paolo: “La vita può cambiare, questa casa ce l’ha cambiata“.

Clizia: “Credete nei vostri sogni, qua ci sono diverse coppie“.

Paolo: “Io mi rivedo in te Lulù perché proprio come te io scrivevo sui muri parole d’amore“.

Clizia e Paolo concludono il breve incontro (Qui il video) con un consiglio spassionato: “Siccome poi la gente mormora, voi fregatevene di tutto quanto. Non date conto alle critiche, perché quelle ci saranno sempre. Godetevi ciò che state vivendo e viva l’amore“