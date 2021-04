Clio Make Up sta per tornare su Real Time. Secondo quanto apprende TvBlog, le riprese del nuovo programma della make-up artist dovrebbero iniziare molto presto, esattamente domenica 18 aprile a Milano. Al momento non si conoscono particolari dettagli sul format che sancirà il ritorno di Clio Zammatteo – questo il suo nome all’anagrafe – sul canale del gruppo Discovery. Appare scontato però che la messa in onda si concretizzerà prima dell’estate o comunque entro la fine del 2021.

Il programma in questione dovrebbe essere un branded content che non si discosterà dai titoli di cui fin qui Clio è stata protagonista con grande successo.

L’esperienza televisiva più vicina nel tempo risale a marzo dello scorso anno quando proprio su Real Time, con appuntamento settimanale fissato alle ore 13.50, andarono in onda otto puntate di ClioPopUp. Il format, di cui la stessa truccatrice raccontò a TvBlog, prevedeva che Clio accogliesse nel suo store di Napoli coppie di fan sorprendendole con un make-up realizzato ad hoc.

Il sodalizio tra Clio Make Up e Real Time va avanti ormai da quasi 10 anni, per la gioia (del suo commercialista, ma anche) degli amanti del make-up e dei/delle beauty addicted. Negli scorsi mesi la beauty influencer (oltre 3 milioni di follower su Instagram, ma ha un grande seguito anche su Youtube) e mamma di Grace, 4 anni, e di Joy, nata in piena pandemia (il 22 aprile 2020), ha fatto rientro in Italia dopo aver vissuto per oltre dodici anni negli Stati Uniti. E chissà che la vicinanza geografica non corrisponda ad in impegno più frequente sul piccolo schermo per Clio, ormai da tempo imprenditrice affermata con un’azienda di 35 dipendenti che fattura 9 milioni di euro.