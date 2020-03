ClioPopUp, la make-up artist è tornata in tv: "Vi presento la mia favola beauty"

Di Claudia Cabrini domenica 29 marzo 2020

Un nuovo programma per la truccatrice, in onda in un momento più che particolare. Ai fan Clio dice: "Mi auguro vi regali un po' di serenità"

Si intitola ClioPopUp ed è quella che la stessa beauty artist Clio Zammatteo, in arte Clio Make-Up, definisce "la mia nuova favola beauty". Stiamo parlando del nuovo programma di Real Time, in onda sul canale 31 del digitale terrestre a partire da ieri, sabato 28 marzo, interamente dedicato ad una delle make-up artist più famose d'Italia, Clio Make-Up.

Il programma, che andrà in onda ogni sabato pomeriggio per 8 puntate totali, racconta in diretta da uno dei pop-up store di Clio - e più precisamente da quello situato a Napoli, sulla riviera di Chiaia - di una sessione beauty interamente presieduta dalla truccatrice, che sorprenderà due ospiti del suo store trasformandole completamente. Del nuovo format, la stessa Clio sul suo blog ha raccontato:



"Ho aiutato molte ragazze in una trasformazione da sogno realizzando su alcune di loro un make up per un evento indimenticabile, dispensando consigli e suggerimenti beauty. In questo nuovo, bellissimo progetto realizzato con Discovery, vi sorprenderò e ci emozioneremo insieme".

Un format un po' diverso dal solito, che stavolta gioca sull'effetto sorpresa delle protagoniste e che anche per questo si differenzia, seppur parzialmente, dal precedente tv show realizzato sempre su Real Time dalla truccatrice. Dal 2012 e fino al 2018, infatti, Clio era andata in onda sul canale 31 del digitale terrestre con Clio Make-Up, programma molto simile a ClioPopUp che, tuttavia, la vede tornare in onda stavolta con una fanbase molto più grande e strutturata di prima:



"L’effetto sorpresa che ha coinvolto le ragazze che hanno preso parte alle riprese è l’elemento caratterizzante di tutte le 8 puntate di cui si compone il programma ed è stato da noi ideato proprio per coinvolgere tutta la Community, ma anche tutti gli appassionati di make up. [...] In ogni puntata regalerò dei momenti beauty inaspettati a due ragazze che, grazie all’aiuto di amici e parenti, sono arrivate al ClioPopUp ignare della mia presenza" spiega sempre Clio sul suo blog.

Il programma, registrato a gennaio, andrà in onda in queste settimane anche per alleviare gli animi appesantiti da un momento sicuramente molto particolare. A tal proposito, Clio conclude:



"In un momento così difficile per tutti noi, ecco un nuovo progetto beauty tutto da scoprire senza neanche uscire di casa, che mi auguro vi regali un po’ di serenità e vi distragga in questi lunghi pomeriggi. [...] Ricordatevi che #andràtuttobene e rimaniamo a casa, fiduciosi che tutto si risolverà! Un bacione dalla vostra Clio!".