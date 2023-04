Clemente J. Mimun, dal successo del suo Tg5 al microfono d’oro della SIAE

Giornalista dal 1976, arrivato in Rai nel 1983, l’approdo al Tg1, la responsabilità degli Speciali nel telegiornale della prima rete Rai, fino alla sua direzione dal 2002 al 2006. Prima c’era stata la direzione del Tg2 e poi dopo la guida del Tg1 arriva la direzione del Tg5 che dirige ininterrottamente da una quindicina d’anni. Clemente J. Mimun, dove la “J” sta per Jackie, in onore di Jackie Coogan, “Il Monello” del celebre film del grande Charlie Chaplin, ha ricevuto recentemente un prestigioso premio ovvero il Microfono d’oro da parte della SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori che dopo averlo assegnato lo scorso anno a Vincenzo Mollica, quest’anno ha deciso di consegnarlo proprio a Clemente J. Mimun.

Come ha voluto sottolineare il presidente della SIAE, Salvatore Nastasi “Questo premio non è per gli autori o gli editori, è un premio degli autori e degli editori a chi, negli anni, ci ha sempre sostenuti. Clemente Mimun è uno di questi e ne siamo molto felici”. Durante la cerimonia di premiazione alla presenza di Nastasi e Mogol, che ha retto la SIAE per parecchi anni, c’erano fra gli altri il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ma anche molti amici di Mimun e sostenitori della SIAE come lo stesso Vincenzo Mollica, Gianni Letta, Maurizio Gasparri, Giovanni Malagò, Tony Renis, Mario Lavezzi, Al Bano, Massimo Boldi e ancora Fiorello, Giorgia, Renato Zero e Pierfrancesco Favino.

Con l’occasione Clemente J.Mimun ha voluto dire rispetto al suo modus operandi di giornalista di lungo corso :

“Ho raccontato l’Italia e la sua cultura e sono felice di ricevere questo riconoscimento perché ho sempre pensato che fosse giusto valorizzare quello che di bello e giusto ha questo Paese. Ho fatto tutto il possibile per convincere noi italiani che vale la pena scommettere su noi stessi. Dirigo il Tg5 da 15 anni e l’editore ci lascia assolutamente liberi: per alcuni maitre a penser siamo dei servi sciocchi… auguro loro di vincere il Microfono d’Oro!”

A proposito del Tg5 i dati di ascolto vedono una crescita esponenziale di questo telegiornale che ormai tallona da vicino il Tg1 delle 20 (come ieri sera) mentre vince nettamente la sfida dei Tg delle ore 8 superando il primo telegiornale della Rai. Per quel che riguarda il target commerciale, fascia di pubblico questa cara a Publitalia, non c’è partita, con il Tg5 diretto da Mimun che vince nettamente anche la gara degli ascolti dei Tg delle ore 20 e a maggior ragione quella delle 8 del mattino.

A proposito degli ascolti del suo telegiornale, Mimun li ha commentati di recente dalle pagine del settimanale “Chi” :

“Questo premio arriva in un momento di ascolti straordinari del Tg5, quindi nel momento giusto, grazie alla mia redazione”.

Ma come affronta la giornata lavorativa il direttore del Tg5? Sempre dalle colonne del settimanale “Chi” Mimun spiega:

“Mi sveglio con una pagina bianca davanti. Il mio obbiettivo è decidere la priorità delle notizie e offrire un punto di vista sempre con grande rispetto nei confronti delle istituzioni. Non mi sveglio la mattina per attaccare qualcuno, non faccio come alcuni colleghi. Mi piace valorizzare anche quello che c’è di buono e si fa nel nostro paese. Mi sembra giusto e anche più proficuo per la nostra crescita. Credo che invece di denigrare tutto ciò che facciamo, dovremmo imparare a credere di più in noi stessi e cominciare a valorizzare le nostre ricchezze e le peculiarità, che tutto il mondo ci invidia. “

Evidentemente una ricetta questa che viene apprezzata sempre di più dal pubblico televisivo che segue sempre di più il Tg5 diretto da Clemente J Mimun.