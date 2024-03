Claudio: chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 13 marzo 2024 di ‘Uomini e Donne’, un nuovo corteggiatore è sceso dalle scale per corteggiare Gemma Galgani. La dama, piuttosto in disparte nelle ultime settimane, sembra aver finalmente ritrovato interesse per un signore di nome Claudio (Qui, il video).

Conosciamolo meglio:

Chi è Claudio di Uomini e Donne? Cognome, età, lavoro, Instagram

Non si conosce il cognome di Claudio e la sua presenza su Instagram. E’ separato, ha 70 anni, arriva da Legnano (in provincia di Milano) ha lavorato nel campo assicurativo – finanziario ed adesso è in pensione: “Sono venuto per Gemma. La trovo una donna molto interessante, è una gran bella donna, ha valori. E’ molto decisa. Sono contento di essere qui, avrei volontà di conoscerti, di frequentarti. Riesci a controbattere Tina, sei molto attiva. Ti trovo affascinante, di un’eleganza estrema. Non trovo dei grandi difetti caratteriali. E’ molto debole sentimentalmente, forse è il tuo punto di forza. Ha un difetto fisico, ha un occhio più bello dell’altro”.

Per Tina, la dama torinese ‘è una donna facile da avere’. L’opinionista non crede che Gemma e Claudio possano intraprendere una frequentazione destinata a durare nel tempo perché lei ‘abituata ad uomini più giovani, più prestanti’. Il chiaro riferimento al ‘marinaio’ con cui non c’è stato nemmeno un bacio, è a Sirius, Nicola, conosciuto da Gemma durante i mesi di lockdown, prima con la scrittura e, poi, dal vivo.

La Cipollari, inoltre, ha tirato in ballo anche ‘Carlotta e Camilla’, per indicare il nuovo décolleté sfoggiato già da tempo:

“Ha fatto bene, se se lo sentiva ha fatto benissimo. Bisogna fare quello che si sente specialmente quando si arriva ad una certa età. Non è un problema. Anzi!”

Nonostante, però, le previsioni dell’opinionista, Gemma ha deciso di tenere l’uomo e ballare a centro studio. Come andrà a finire?