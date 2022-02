Citofonare Rai2 salta un altro turno. Come avvenuto già il 23 gennaio scorso, il programma di Paola Perego e Simona Ventura si prenderà una pausa di una settimana. Accadrà domenica 6 marzo, allorquando il palinsesto di Rai2 prevede -salvo variazioni legate ai fatti tragici in corso in Ucraina – la diretta della coppa del mondo di sci alpino. In particolare sarà lasciato spazio alla gara di Super G maschile, raccontata in telecronaca da Davide Labate e Max Blardone.

Nel dettaglio, la diretta di questo evento inizierà alle 10.55 e si concluderà alle 12.20 (per lasciare la linea a Check up di Laura Ravegnini, solitamente collocato al sabato mattina). E sarà preceduta dalla prima manche di Slalom gigante femminile con telecronaca di Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli in diretta dalla Svizzera, al via alle 9.45.

La puntata di domenica 6 marzo 2022 di Citofonare Rai2 sarà recuperata a maggio. Così, la trasmissione di Perego e Ventura dovrebbe chiudere la sua prima (e unica?) stagione l’8 maggio, con alcuni appuntamenti in più rispetto a quelli previsti inizialmente. Secondo indiscrezioni, il titolo non tornerà nell’autunno prossimo, ma tutto è ancora da definire, a partire dal futuro delle due conduttrici, che difficilmente resteranno a bocca asciutta. Per la Perego, in particolare, si vocifera di un possibile ritorno in prime time. Ma, ribadiamo, tutto è ancora da decidere.

Infine, ricordiamo che domani, domenica 27 febbraio, Citofonare Rai2 inizierà alle ore 12.00, subito dopo lo speciale del Tg2 ovviamente dedicato alla guerra in Ucraina. Ospiti di Perego e Ventura saranno gli attori Roberto Farnesi e Giorgio Pasotti.