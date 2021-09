Citofonare Rai2 con Cloris Brosca e Tinto. Elena Ballerini inviata, ci sarà gioco dei fagioli

Si avvicina il debutto di Citofonare Rai2, il nuovo programma della domenica mattina condotto da Paola Perego e Simona Ventura, al via il 3 ottobre poco dopo le 11.00 sulla rete diretta da Ludovico Di Meo.

TvBlog è in grado di anticipare la composizione del cast della trasmissione: oltre a Massimo Cannoletta, ex concorrente de L’Eredità e “affetto stabile” di Oggi è un altro giorno (fonte: Dagospia), che avrà uno spazio legato al Fondo Ambiente Italiano, e alla imitatrice influencer classe 1999 Alessandra Rametta, ci saranno Simon and the star per l’immancabile oroscopo, Alessandro Magagnini per il giardinaggio e Gianluca Timpone.

L’inviata sarà Elena Ballerini. Faranno parte del programma anche l’attrice Cloris Brosca (sì, proprio lei, la mitica Zingara degli anni ’90), nei panni della vicina di casa, e Nicola Prudente, in arte Tinto, che riporterà su Rai2 il frigo dei vip, con i telespettatori chiamati a indovinare l’identità del personaggio famoso.

In studio Paola Perego e Simona Ventura omaggeranno Raffaella Carrà riproponendo lo storico gioco telefonico dei fagioli.

In questi giorni la produzione di Citofonare Rai2 starebbe chiudendo gli ultimi contratti, compresi quelli con un cuoco che preparerà panini e con un attore. Se il promo è già stato girato, le prove della trasmissione avranno inizio in studio soltanto la settimana prossima, poche ore prima del debutto fissato, come detto in apertura, per domenica 3 ottobre. Rigorosamente in diretta.