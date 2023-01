Perché Citofonare Rai 2 oggi, 22 gennaio 2023, non va in onda

Nuovo stop per Citofonare Rai 2. Il programma del day-time mattutino domenicale di Rai 2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego oggi, domenica 22 gennaio 2023, non andrà in onda. La motivazione della mancata messa in onda dello show trova subito una motivazione e ricade principalmente sullo sport e sulle gare della coppa del Mondo di Sci di cui la Rai ne detiene i diritti. Rai 2 e Rai Sport infatti sono le reti madri per la trasmissione delle manche di Sci Alpino.

In questo weekend il Mondiale di Sci si è fermato a Cortina d’Ampezzo, città che nel 2026 sarà – insieme a Milano – al centro dell’attenzione per le Olimpiadi invernali.

La fascia 11:15 – 13:00 generalmente occupata alla domenica da Citofonare Rai 2, questa settimana sarà occupata dalla gara di Super G Femminile, dove Sofia Goggia e Federica Brignone cercheranno di incrementare il record di vittorie azzurre in Coppa del Mondo. La conferma del rinvio di Citofonare Rai 2 è giunta anche dalle due conduttrici che, sulle loro pagine social, hanno annunciato anche la data del ritorno in onda del programma.

Una curiosità: esattamente un anno fa, il 22 gennaio 2022, il programma non è andato in onda per lo stesso motivo della quale vi stiamo parlando.

Quando torna in onda Citofonare Rai 2?

Simona Ventura, Paola Perego, Valeria Graci nella rubrica del “Vale Tutto”, Simon and the Stars, con le previsioni astrologiche della settimana e Antonella Elia inviata esterna della trasmissione torneranno domenica prossima, 29 gennaio 2023, alle ore 11:15 su Rai 2. All’interno del programma non mancherà il gioco dei “Fagioli della Domenica” e la musica de L’isola delle Rose.