Prime Video presenta a Roma Citadel, nuova e imponente serie tv, uno spy thriller internazionale che nasce con l’obiettivo di far fiorire diverse serie tv satelliti sparse per il mondo. Un progetto riguarda anche l’Italia con una serie italiana di Citadel prodotta da Cattleya e con Matilda De Angelis protagonista, in preparazione c’è anche una serie indiana, una spagnola e una messicana.

Ma la prima ad arrivare è, ovviamente, la serie principale, che debutta venerdì 28 aprile in streaming su Prime Video con i primi 2 episodi per poi proseguire settimanalmente fino al 26 maggio. Citadel è prodotta dai Fratelli Russo (Joe e Anthony), showrunner è David Weil (Hunters, Solos, Invasion), i protagonisti sono Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci.

Citadel la trama

Il titolo Citadel è anche il nome di un’agenzia di spie internazionale, indipendente che è stata distrutta otto anni prima dell’avvio della serie, dagli agenti di Manticore una potente organizzazione che opera nell’ombra e controlla il mondo. Molti agenti vengono uccisi, ai sopravvissuti vengono cancellati i ricordi come Mason Kane e Nadia Sinh (Richard Madden e Pryanka Chopra Jonas). Entrambi si sono creati nuove vite lontani l’uno dall’altra. Finchè Bernard Orlick (Stanley Tucci) non rintraccia Mason con l’obiettivo di fermare la Manticore e ristabilire l’ordine mondiale. Mason va così in cerca di Nadia dando vita a una missione in giro per il mondo per fermare i cattivi di turno ma dovendo fare i conti con bugie, segreti e l’amore.

Citadel la presentazione a Roma

La serie ha l’obiettivo di dar vita a un nuovo tipo di franchise con storie interconnesse che attraversano il globo collegandosi con le varie serie satellite, non a caso alla presentazione di Londra della serie, hanno partecipato anche Matilda De Angelis e Gina Gardini showrunner della versione italiana. Alla conferenza stampa romana di Citadel partecipano Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci, gli executive producer Anthony e Joe Russo e Angela Russo-Otstot, e lo showrunner ed executive producer David Weil. Il live blogging della conferenza inizierà dopo le 12:30.