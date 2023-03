Prime Video le serie tv ad Aprile 2023: The Marvelous Mrs. Maisel 5 e Citadel

Il mese di Aprile su Prime Video è particolarmente ricco con l’arrivo di titoli molto attesi come l’ultima stagione di una serie simbolo di Amazon The Marvelous Mrs. Maisel dal 14 e dal 28 aprile arriva Citadel, action thriller prodotto dai fratelli Russo che vuole aprire un nuovo universo seriale fatto di serie spinoff collegate alla principale tra cui sono in produzione una serie italiana e una indiana. Tra le serie tv in scadenza troviamo The Looming Tower disponibile fino al 18 aprile e due titoli italiani I Medici e Leonardo che scadranno il 27. Tra i channel cui è possibile abbonarsi attraverso Prime Video segnaliamo che non sarà più disponibile Lionsgate+ visto che la piattaforma ha chiuso in Italia, alcune delle serie tv presenti nel catalogo si spostano nel channel MGM disponibile su Prime Video (con abbonamento separato).

Prime Video le serie tv di Aprile 2023

7 Venerdì

La Scuola dei Misteri – El Internado s.3, torna il teen thriller spagnolo ambientato in una misteriosa scuola d’elite.

14 Venerdì

The Marvelous Mrs. Maisel s.5, finale (prime 3 puntate): ritroviamo Midge provare ad andare avanti, a conquistare i suoi spazi nel mondo della comicità, è ormai sempre più vicina al successo ma scoprirà che c’è ancora molto da lavorare.

Greek Salad s.1 (disponibile solo sottotitolata): serie originale francese ambientata 20 anni dopo L’Appartamento Spagnolo. Al centro le vite di Tom e Mia figli di Xavier e Wendy che partono per un’avventura ad Atene dopo aver ereditato dal nonno un palazzo.

Gintama s.2

21 Venerdì

Inseparabili – Dead Ringers, miniserie con 6 puntate subito disponibili, rilettura al femminile e contemporanea del film di David Cronenberg del 1988. Al posto di Jeremy Irons c’è Rachel Weisz nei panni di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario – anche spingersi oltre i confini dell’etica medica – nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Gintama s.3

28 Venerdì

Citadel s.1 (primi 2 episodi): arriva l’attesa serie tv internazionale prodotta dai fratelli Russo e che darà vita a spinoff localizzati tra cui uno italiano già in produzione. Citadel è un’agenzia di spionaggio internazionale caduta 8 anni fa, distrutta dagli agenti Manticore un’associazione che opera nell’ombra. Agli agenti è stata cancellata la memoria ma quando Mason Kane (Richard Madden) viene contattato dall’ex collega Bernard Orlick (Stanley Tucci) inizia a ricordare qualcosa andando alla ricerca di Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas).

Prime Video Aprile 2023, le serie tv che proseguono

Prime Video ha preso la buona abitudine di rilasciare settimanalmente alcune delle proprie serie tv, affiancandole ad altre rilasciate tutte nello stesso momento (pratica che soltanto Netflix non abbandona). In questo modo ci sono serie tv iniziate nelle scorse settimane e che proseguiranno nel corso del mese di aprile, come Ragazze Elettriche – The Power. La serie tv in cui le adolescenti di tutto il mondo iniziano a sviluppare il potere di lanciare scariche elettriche, iniziata il 31 marzo proseguirà con episodi settimanali ogni venerdì di aprile. Prosegue fino al 21 aprile la stagione conclusiva di Star Trek: Picard (anche su Paramount+), inoltre tutti i venerdì di aprile ci saranno nuove puntate di Dom.

Prime Video Aprile 2023 oltre la serialità

Ad Aprile su Prime Video è molto atteso l’arrivo il 6 aprile di Grosso Guaio all’Esquilino: la leggenda del Kung Fu, un film con Lillo ormai volto di punta della piattaforma tra Lol e la serie tv Sono Lillo. Nel film interpreta un ex attore di B Movie action che si finge maestro di kung fu e aiuta un ragazzino tormentato dai bulli. Il 21 aprile arriva Judy Blume Forever uno speciale dedicato alla scrittrice e parlando di speciali il 18 ne arriva uno comico Alex Borstein: Corsets & Clown Suits. Inoltre arrivano le serie animate: