Da stasera, giovedì 22 aprile 2021, alle 21.15 su Sky Uno e NOW, arrivaCinque ragazzi per me, come anticipato da Tvblog. Di che cosa si tratta? È un dating show che inverte le tappe che seguono tradizionalmente coloro che decidono di trascorrere la vita insieme. Secondo le regole del gioco, infatti, prima arriva la convivenza, e solo in seconda battuta l’amore. Sempre che riesca a scoppiare.

Dopo la grande fortuna ottenuta nella televisione britannica (Five Guys a Week, Channel 4), il dating show sbarca in Italia, prodotto da Fremantle. Protagonista di ogni puntata è una donna single in cerca dell’altra metà della mela, che ospiterà in casa cinque ragazzi, compatibili con lei per passioni ed interessi. Tutti potrebbero rappresentare l’anima gemella della ragazza coinvolta nell’esperimento sociale, ma solo uno riuscirà ad arrivare al termine della prova.

In ogni puntata, sei persone si mettono in gioco con la speranza di coronare il proprio sogno d’amore, vivendo per almeno quattro giorni a stretto contatto. I pretendenti avranno quindi poche ore per fare colpo sulla single ed emergere l’uno sull’altro. Con il trascorrere del tempo, sarà la concorrente stessa ad espellere dall’appartamento i ragazzi che la convincono di meno. Con l’ultimo rimasto, invece, avrà modo di approfondire la conoscenza. Magari con un primo appuntamento più tradizionale, lontani dalle telecamere.

Cinque ragazzi per me, i concorrenti della prima puntata

Nel primo appuntamento di Cinque ragazzi per me, la single protagonista sarà Isabella, hostess su voli di lungo raggio di 27 anni, di San Giorgio su Legnano (Varese). Madre polacca e padre italiano, Isabella è una ragazza con un passato familiare complicato, dovuto alla separazione travagliata dei genitori. Ha un rapporto molto intenso con la sorella minore, con cui vive insieme. Lei e la mamma arriveranno in casa per conoscere i cinque pretendenti, ovvero:

Andrea , personal trainer e imprenditore 25enne di Moncalieri (Torino), laureato in Scienze Motorie, chiacchierone e divertente, possiede brevetto per velivoli monouso e patente nautica;

, personal trainer e imprenditore 25enne di Moncalieri (Torino), laureato in Scienze Motorie, chiacchierone e divertente, possiede brevetto per velivoli monouso e patente nautica; Angelo , modello professionista di 34 anni di Osteria Grande (Bologna) e di origini salernitane, è semplice e dallo spirito riflessivo, ha un figlio di 12 anni avuto in una relazione finita 10 anni fa;

, modello professionista di 34 anni di Osteria Grande (Bologna) e di origini salernitane, è semplice e dallo spirito riflessivo, ha un figlio di 12 anni avuto in una relazione finita 10 anni fa; Christian , 26 anni, live trainer e modello di origini ivoriane e ora a Torino, ha una figlia di 2 anni e mezzo, è un ragazzo maturo, determinato e responsabile, sempre sorridente e positivo;

, 26 anni, live trainer e modello di origini ivoriane e ora a Torino, ha una figlia di 2 anni e mezzo, è un ragazzo maturo, determinato e responsabile, sempre sorridente e positivo; Jesus , chef di 28 anni di origini venezuelane e residente a Lodi, studia viticultura, single da 5 anni, energico e con tanti interessi e valori a partire da quello della famiglia;

, chef di 28 anni di origini venezuelane e residente a Lodi, studia viticultura, single da 5 anni, energico e con tanti interessi e valori a partire da quello della famiglia; Luca, 31enne bar manager di Genova che vive a Milano, è sensibile e meticoloso ma anche logorroico, energico e ambizioso, ha avuto una storia burrascosa con una ex gelosa.

Cinque ragazzi per me, dove vederlo

Cinque ragazzi per me, dal 22 aprile ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), è sempre disponibile on-demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW.