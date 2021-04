Il format di Five guys a week in onda nel Regno Unito (su Channel 4) arriva in Italia. Dal 22 aprile su Sky Uno e Now c’è 5 ragazzi per me, il docu-dating che si pone un obiettivo: unire una coppia eliminando tutti i filtri del cosiddetto classico primo appuntamento.

Dunque niente convenevoli, si passa direttamente alla convivenza. Ma come? TvBlog vi svela in esclusiva tutto quello che c’è da sapere mostrandovi anche la clip del promo in anteprima (immagini concesse da Sky)

Di cosa si tratta:

Una donna single si propone per cercare la sua anima gemella. Farà il suo ingresso in una casa dove non sarà da sola, con lei ci saranno 5 ragazzi – altrettanto single – scelti in base ai suoi interessi. Tutti e cinque avranno delle caratteristiche che, in un modo o nell’altro, potrebbero portare ad un interessamento della single.

Una volta stretta la mano ai cinque ragazzi, la donna potrà trascorrere con loro la bellezza di 4 giorni sotto lo stesso tetto, condividendo tutti i momenti della giornata: dal buongiorno alla buonanotte, un micro GF in formato dating. I 5 ragazzi non dovranno fare altro che mostrare di che pasta sono fatti, cercando di conquistare la single.

Nell’arco delle 96 ore, la donna single non solo vivrà un’esperienza totale dal punto di vista emotivo (dal divertimento alle gelosie e, perché no, anche gli scontri), ma sarà lei stessa a decidere soprattutto cosa fare per conoscere meglio gli aspiranti partner. Metterli alla prova non sarà certamente un lavoro semplice, per questo in qualche caso la single potrà chiedere pareri e consigli ad amici e parenti facendo conoscere loro gli spasimanti per facilitare la sua scelta.

Sempre nell’arco dei quattro giorni, la ragazza single avrà un potere fondamentale: potrà eliminare i pretendenti che non l’avranno convinta. A mano a mano il cerchio si stringerà. Al termine rimarrà solo un ragazzo, ovvero colui potrebbe essere l’uomo giusto per poter costruire una storia d’amore.

5 ragazzi per me, prodotto da Fremantle, in arrivo dal 22 aprile ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.