CinAmerica – La Sfida: quando va in onda, conduttori, anticipazioni

CinAmerica – La Sfida è il nuovo programma di esteri che prova a raccontare nel corso di quattro puntate le due più grandi potenze mondiali, ovvero Cina e Stati Uniti. CinAmerica è un programma di Rai Approfondimento, prodotto in collaborazione con Ruvido Produzioni, con la regia di Giuseppe Bianchi.

CinAmerica – La Sfida: quando va in onda

CinAmerica andrà in onda per quattro settimane nella seconda serata del venerdì sera di Rai3, a partire dalle 23:00. Il programma avrà quindi ogni settimana come traino un film. Ci sarà sempre la possibilità di recuperare quanto andato in onda su Rai3 sulla piattaforma RaiPlay, dove saranno disponibili, una volta andate in onda, tutte le puntate.

CinAmerica – La Sfida: conduttori

È la prima volta per entrambi alla conduzione di un programma sulla tv generalista. Si tratta di Giada Messetti e Francesco Costa. Lei sinologa e autrice tv, lui esperto di Stati Uniti e vicedirettore di Il Post, si incontrano per la prima volta in tv, dopo che già da diversi anni si conoscono per la loro attività editoriale, sui due rispettivi paesi di cui si occupano da sempre.

CinAmerica – La Sfida: anticipazioni

Per aiutare il pubblico ad orientarsi in un quadro globale in continua mutazione, Giada Messetti e Francesco Costa raccontano la sfida tra Cina e Usa attraverso quattro aree fondamentali, una per puntata: dai social media come Tik Tok al soft power, dal caso Taiwan alla sfida tecnologica, fino ad arrivare al nuovo ordine geopolitico mondiale, passando anche per la sfida culturale in corso. Nella prima puntata è previsto il racconto di chi sono i due attuali leader, Xi Jinping e Biden, e di come funzionano i due “sistemi-paese”.

Nel corso delle varie puntate sono previsti servizi realizzati dall’inviato negli Stati Uniti, Daniele Compatangelo, dalla tiktoker italo-cinese Liz Supermais e dal corrispondente Rai a Pechino Marco Clementi. È prevista poi la presenza di ospiti competenti e autorevoli, chiamati a rispondere alle domande più urgenti circa i due paesi e anche a confrontarsi fra loro. Fra questi è previsto il giornalista Premio Pulitzer americano Evan Osnos.