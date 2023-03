E’ di poco tempo fa lo scontro fra Usa e Cina a proposito del pallone aerostatico transitato sul territorio americano, poi abbattuto su ordine del Presidente degli Stati Uniti d’America Biden. Il neo ministro degli esteri cinese Qin Gang ha parlato chiaro rispetto a quel gesto dell’amministrazione statunitense, queste le sue parole:

“Contenimento e repressione non renderanno grande l’America e non fermeranno il rinnovamento della Cina. Gli Usa hanno agito con una presunzione di colpa, reagito in modo eccessivo, abusato della forza e drammatizzato l’incidente”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole del portavoce del Cremlino Dimitry Pesov che ha attaccato gli Usa sostenendo che “fanno di tutto per continuare la guerra in Ucraina“, aprendo di fatto un asse con la Cina che, dice sempre Peskov “non ha fornito armi ad alcuna delle due parti del conflitto ucraino… Perché minacciare allora le sanzioni alla Cina? Non è assolutamente accettabile. Se Russia e Cina lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali”, mentre “l’equilibrio strategico globale e la stabilità saranno meglio garantiti”.

Asse dunque fra Russia e Cina e l’incontro fra i leader dei due paesi Vladimir Putin e Xi Jinping delle ultime ore va certamente verso questa direzione. Ma la Cina che ruolo avrà nello scacchiere internazionale, sia economico che sociale? Come evolverà il rapporto con gli Stati Uniti, ora, come abbiamo visto non buonissimo ? A queste e ad altre domande risponderà un nuovo programma della divisione approfondimenti della Rai e che andrà in onda per 4 puntate nella seconda serata di Rai3 dal titolo Cinamerica a partire dal prossimo 14 di aprile.

Alla conduzione di Cinamerica è stato chiamato Francesco Costa, vice direttore del giornale online “Il Post“. Costa conduce inoltre da oltre 7 anni il podcast “Da Costa a Costa” dove racconta la politica, la società e la cultura degli Stati Uniti d’America. Definito la punta di diamante del podcasting italiano, Francesco Costa ha ricevuto molti riconoscimenti, fra questi nel 2016 il Premio internazionale Spotorno Nuovo giornalismo e nel 2022 il Premio Italian Podcast Award – Podcast dell’anno 2021, Migliore host, Migliore podcast news.

Insieme a lui a Cinamerica ci sarà Giada Messetti, sinologa, ha vissuto per molti anni in Cina, dove ha scritto per “Diario” e ha collaborato con gli uffici di corrispondenza della Rai, del Corriere della sera e Repubblica. Lavora come autrice di “Carta bianca“ e cura una rubrica su Radio 1 raccontando proprio la Cina di oggi. Ha pubblicato nel 2020 il libro “Nella testa del dragone“.

L’appuntamento dunque con Cinamerica è da venerdì 14 aprile nella seconda serata di Rai3 per quattro puntate.