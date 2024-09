Subito dopo il nuovo game show di Rai1 Chi può batterci, sabato sera 21 settembre su Rai1 l’appuntamento è con la seconda puntata del nuovo ciclo di Ciao maschio. La trasmissione diretta e condotta da Nunzia De Girolamo torna con una emissione nuova di zecca e con un nuovo terzetto di ospiti, rigorosamente maschi, pronti a rispondere agli stimoli della conduttrice del programma.

Corrado Tedeschi alla seconda di Ciao maschio

E’ il momento di svelare due dei personaggi che vedremo sabato sera nello studio patinatissimo di Rai1 confrontarsi con i temi proposti da Nunzia De Girolamo. Si parte da un volto televisivo fra i più amati del pubblico italiano. Lo ricordiamo alla guida di uno dei quiz per ragazzi trasmessi da Canale 5 fra i più celebri: Doppio slalom. Il riferimento è a Corrado Tedeschi. Attore di teatro, oltre che appunto conduttore televisivo, in una vita professionale divisa fra Fininvest e Rai, Tedeschi sarà fra i tre protagonisti della puntata numero due di Ciao maschio.

Il “prestigiattore” Andrea Paris e la magia dell’amore

Spazio poi al mago e prestigiatore, anzi come ama definirsi lui “prestigiattore“, per la commistione di generi, segno distintivo della sua vocazione artistica, Andrea Paris. In molti si ricorderanno Andrea vincitore il 28 Novembre 2020 della settima serie di Tu si que vales, che coincidenza parte proprio sabato sera su Canale 5.

Raoul Bova alla corte di Nunzia De Girolamo

Il terzo protagonista della nuova puntata di Ciao maschio è l’attore Raoul Bova, come anticipato da FQ Magazine, pronto a fare importanti rivelazioni proprio ai microfoni del programma della Rete 1 sabato sera. Filo conduttore della terza puntata di Ciao maschio sarà le regole in amore. La conduttrice dunque chiederà ai suoi ospiti se in amore ci sono regole oppure no. Poi la classica domanda di sempre, può esistere l’amore senza il sesso?

In studio come sempre il bel tenebroso Giovanni Angiolini e la drag queen multi color Maruska Starr. Appuntamento dunque per la seconda puntata di Ciao maschio a sabato sera 21 settembre 2024, subito dopo il nuovo game show di Marco Liorni Chi può batterci, naturalmente su Rai1 e naturalmente con Nunzia De Girolamo.