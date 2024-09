Chi può batterci? Il nuovo format con Marco Liorni cui punta molto la Rai

La direzione intrattenimento prime time ci punta molto e lo si capisce dalla squadra che ha messo in campo. Ha messo infatti sul piatto parecchie fiches a sua disposizione per questo nuovo format che debutterà sabato 21 settembre in prime time su Rai1. Chi può batterci? Questo è il titolo del programma in questione, che non è nient’altro che un game show, ma dalle caratteristiche piuttosto originali e di cui TvBlog vi ha già dato conto tempo fa.

Ma quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, diceva un vecchio adagio. E alla direzione intrattenimento prime time, che ci tiene molto a questo format, hanno deciso di fare le cose in grande. Per fare questo hanno chiamato due vecchie volpi dell’intrattenimento televisivo. Prima di tutto l’ottimo Marcello Ciannamea ha pescato fra i suoi vice direttori Raffaela Sallustio. La wedding planner dei nuovi format tv.

Chi vuol batterci poi ha anche la fortuna di avere dalla sua anche lo zampino di un’altra vecchia volpe della Tv. Stiamo parlando dell’ottima Ilaria Dallatana, che produce il programma con la sua società Blu Yazmine. Per la conduzione di questo nuovo programma poi Marcello Ciannamea ha scelto uno dei conduttori vincenti della tv pubblica. Uno che di gavetta ne ha fatta tanta (è nato proprio nel Grande fratello di Raffaela Sallustio come inviato). Conduttore vincente attualmente del preserale, ovvero Marco Liorni. Il riferimento è ovviamente a L’Eredità che tornerà da novembre ad accompagnare i telespettatori di Rai1 fin verso il Tg1 delle 20. A proposito, si mormora in Rai che il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci sia pronto ad accoglierlo sull’uscio della porta con un enorme mazzo di rose rosse.

Ebbene con tutte queste premesse, pur avendo contro un carro armato come Tu si que vales (a proposito, il titolo completo del nuovo programma potrebbe essere vista l’impari tenzone: Chi può batterci? Tu si que vales!) se farà una bella figura e un onesto ascolto, potrebbe tornare ad inizio 2025 con una serie. Le donne e gli uomini in campo sono di prima qualità, quindi le premesse per un buon risultato ci sono tutte. Chiudiamo con il cast di vip che oggi pomeriggio registreranno presso gli studi Frizzi di Roma il programma, anticipato dall’autorevole “Tutta un’altra TV“: Romina Power, Max Giusti, Pierpaolo Spollon, Diana Del Bufalo e Ivan Zazzaroni. Con loro giocherà pure il conduttore del programma Marco Liorni.