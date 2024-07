Stagione d’oro per Marco Liorni che, a partire dal prossimo 21 settembre 2024, su Rai 1, sarà al timone di un nuovo game show, che porta per titolo Chi può batterci? Il conduttore, nella stagione 2024 – 2025, sarà al timone di ‘L’Anno che verrà’ (subentrando ad Amadeus migrato verso il Nove) e, dal 3 novembre, sarà nuovamente alla guida de ‘L’Eredità’, il quiz del preserale della rete ammiraglia Rai.

Chi può batterci: conduttore

Il conduttore del nuovo game show di Rai 1 è Marco Liorni, ormai veterano del genere vista la rodata esperienza come padrone di casa di quiz come ‘L’Eredità’ e ‘Reazione a Catena’.

Chi può batterci: le anticipazioni sul nuovo game show di Rai 1

Chi può batterci? è il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all’insegna della leggerezza. Il meccanismo di gioco sarà altamente coinvolgente anche per il pubblico a casa. La squadra sarà capitanata da Marco Liorni che, oltre a condurre, avrà l’inedito ruolo di giocatore insieme ai suoi 5 compagni. Chi riuscirà a batterli?”

Chi può batterci?: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 1 e Raiplay a partire da sabato 21 settembre 2024. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.

Marco Liorni su Rai 1 nella stagione 2024 – 2025

Oltre al tradizione appuntamento con ‘L’Eredità’, martedì 31 dicembre 2024, subito dopo il consueto messaggio del Presidente della Repubblica, il presentatore animerà la Festa di Capodanno di Rai 1 e per il secondo anno la cornice dell’evento sarà in collaborazione con la Regione Calabria. La kermesse offrirà oltre quattro ore di intrattenimento con grandi ospiti, sorprese e tanta musica all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria.

Il conduttore sarà accompagnato da numerosi amici artisti che contribuiranno a rendere la serata indimenticabile, scelta per mettere in risalto la bellezza e la cultura della Calabria.