Non sarà una replica quella che andrà in onda questa sera in seconda serata su Rai1 (orario previsto 00:15 dopo la riproposizione della prima puntata della seconda edizione di The Voice Senior), bensì una puntata inedita di Ciao Maschio, che concluderà così, a distanza di due mesi dal precedente appuntamento, la sua seconda annata.

L’ultima puntata andata in onda del programma di Nunzia De Girolamo risale a sabato 7 maggio: la messa in onda della trasmissione è stata poi sospesa, prima per la finale dell’Eurovision Song Contest, poi per un’altra ragione. Quando sarebbe dovuta essere trasmessa la puntata che i telespettatori vedranno per la prima volta solo questa sera, si era già entrati infatti nel periodo della cosiddetta par condicio, legata alla tornata elettorale che assommava referendum ed elezioni amministrative, e così non è stata consentita la messa in onda dato che nel parterre di ospiti è presente Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato ed esponente di Fratelli d’Italia.

Tale problema si è così riproposto anche per le successive settimane, dato che dopo il primo turno delle amministrative sono seguiti i ballottaggi, svoltisi domenica 26 luglio, al termine dei quali la puntata di Ciao Maschio è stata finalmente liberata da ogni vincolo. Per sette giorni fa, il primo momento utile per mandare in onda la puntata, era previsto I nostri Angeli, il programma condotto da Emma D’Aquino e dedicato al Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta, e così il turno del programma di Nunzia De Girolamo è slittato a oggi.

Con questa sera si concluderà così la seconda edizione di Ciao Maschio, che al momento ha registrato una media in lieve calo rispetto alla prima annata, con una percentuale di share pari comunque al 7.5%. Ospiti di quest’ultima puntata saranno, insieme al già citato Ignazio La Russa, Pierpaolo Pretelli e il violinista Alessandro Quarta: a loro si aggiungeranno come sempre le Karma-B ospiti fisse della trasmissione.