TvBlog vi può anticipare i nomi degli altri ospiti che caratterizzeranno il settimo appuntamento di questa stagione di Ciao Maschio, in onda dopo Ballando con le stelle, in seconda serata dopodomani, sabato 26 ottobre, su Rai 1. Il nostro Hit ha già avuto modo di darvi conto del primo degli ospiti che vedremo, Rocco Siffredi. L’attore, regista e produttore sarà coinvolto in quello che sarà il tema portante di tutta la puntata, nonché argomento-comfort per lui: la trasgressione.

Ciao Maschio, puntata del 26 ottobre: anche Sottile e Sammartino tra gli ospiti

Al nome di Siffredi, a sedere sui divani di Nunzia de Girolamo si aggiungono, dunque: il giornalista e conduttore televisivo Salvo Sottile, in questo momento impegnato nella nuova edizione di FarWest in onda il venerdì sera in prima serata su Rai 3 e il campione di poker Dario Sammartino.

Come sempre la conduttrice, prima di affrontare il tema nel consueto talk, potrà scambiare quattro chiacchiere ‘face to face’ con ognuno degli ospiti. Il filo conduttore della trasgressione quindi sarà sviscerato a partire dal breve monologo introduttivo della conduttrice che da una citazione come “Ciò che è lecito ha poco sapore: ha più gusto ciò che è proibito” del poeta Ovidio.

La conduttrice chiederà a Siffredi, Sottile e Sammartino cosa significa per loro la trasgressione, che senso danno a quest’ultima e se rende la vita più interessante o più complessa. Inoltre, esplorerà le trasgressioni commesse dagli ospiti, domandando se vi sia stato un momento in cui le trasgressioni hanno rappresentato un punto di svolta significativo nelle loro vite.

Ciao Maschio, l’intervento di Giovanni Angiolini e Maruska Starr

Anche per questa puntata non mancherà il contributo di Giovanni Angiolini e della drag queen Maruska Starr. Il pubblico da casa è invitato a partecipare attivamente sui social, usando l’hashtag #ciaomaschio, per esprimere opinioni sia sul tema della puntata sia sugli aneddoti e le storie degli ospiti che si alterneranno nel club per soli gentiluomini.