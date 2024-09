Pronti, partenza via! Non sono passati che pochi giorni dal termine del suo impegno lavorativo nel pomeriggio di Rai1 con Estate in diretta, che Nunzia De Girolamo torna già subito in pista con una nuova serie di Ciao maschio. L’appuntamento è confermato nella seconda serata del sabato di Rai1 a partire dal sabato in arrivo, ovvero 14 settembre 2024. Saranno dieci puntate nuove di zecca e con una novità nel cast fisso che già vi abbiamo annunciato da queste colonne.

Ciao maschio e gli ospiti della prima puntata del 14 settembre 2024

Ma naturalmente il fulcro, il cuore, la parte più importante di Ciao maschio (come accade un po’ con tutti i talk show) è relativa agli ospiti che animeranno la trasmissione. Siamo in grado di anticiparvi i tre protagonisti della prima puntata di questa nuova edizione di Ciao maschio. Si parte da un trait d’union con Estate in diretta. Nunzia De Girolamo ospita infatti da subito il suo partner televisivo di quel programma che ricordiamo è stato il talk d’infotainment più visto del pomeriggio televisivo nazionale.

Gianluca Semprini da Estate in diretta a Ciao Maschio

Il riferimento è naturalmente all’ottimo Gianluca Semprini, con cui Nunzia ha ormai raggiunto un ottimo feeling professionale, tanto che non è scontata, ma scontatissima la conferma della coppia alla conduzione della prossima edizione di Estate in diretta, a partire dal dal primo lunedì del prossimo giugno nei pomeriggi estivi di Rai1. Gianluca Semprini aprirà anche la sua sfera privata dinnanzi alla sua amica e partner lavorativa, parlando anche del lutto che l’ha colpito, ovvero la scomparsa della sorella.

Antonino Spinalbese fra pubblico e privato si confessa da Nunzia De Girolamo

Si passa poi al gossip puro per il secondo ospite della prima puntata della nuova edizione di Ciao maschio. Con Nunzia De Girolamo per parlare di se, del suo privato, ma anche di molto altro Antonino Spinalbese. Fra gli argomenti trattatati naturalmente il suo rapporto attuale con Belen Rodriguez e di come si interfacciano rispetto all’educazione della loro figlia Luna Mari.

Lo “chef dei balconi” Ruben Bondi è il terzo maschio della prima puntata

Chiude il terzetto di ospiti della prima puntata di Ciao maschio lo chef “dei balconi” Ruben Bondì. Ruben è diventato celebre sul web durante la pandemia per Covid-19 quando, durante il lockdown, ha inaugurato un piccolo e personale format culinario “dal balcone”. Quella sua esperienza è poi diventata un programma televisivo vero e proprio ovvero “Cucina in balcone con Ruben” su Food Network.

Ecco dunque le pietanze che Nunzia De Girolamo ha preparato per il suo pubblico per la prima puntata della nuova edizione di Ciao maschio, in onda sabato 14 settembre 2024 in seconda serata sulla Rete 1.