Puntata specialissima quella di sabato 19 ottobre di Ciao maschio. Il programma diretto e condotto da Nunzia De Girolamo ospita una reunion in uno studio televisivo fra due vecchie volpi del mondo dello spettacolo nostrano. Due attori che hanno fatto la storia della comicità televisiva e teatrale del nostro paese insieme all’ indimenticata ed indimenticabile Anna Marchesini.

Ci riferiamo naturalmente a Massimo Lopez e Tullio Solenghi che insieme ad Anna Marchesini sono stati i componenti del celebre Trio. Insieme hanno scritto pagine indimenticabili del nostro piccolo schermo. A partire dal varietà di Enzo Trapani Tastomatto e poi l’esplosione vera e propria nel Fantastico 7 di Pippo Baudo (il migliore dell’era Baudo). In quel Fantastico dell’autunno 1986 dividevano il palcoscenico insieme a Lorella Cuccarini, Alessandra Martinez e Nino Frassica (in collegamento dalle città italiane).

Come poi non ricordare la celebre trasposizione in vena satirica de I Promessi sposi. Un programma quello registrato presso gli studi Rai di via Verdi a Torino e trasmesso da Rai1 il mercoledì sera con ascolti di oltre 10 milioni di telespettatori. Il tutto proprio nel periodo in cui Rai1 mandava in onda la versione “seria” dell’opera Manzoniana la domenica sera con la regia di Salvatore Nocita.

Sabato sera dunque, subito dopo la consueta puntata di Ballando con le stelle, con Raoul Bova ballerino per una notte, entrambi si accomoderanno nello studio Rai di Ciao maschio, protagonisti di una conversazione con la conduttrice del programma Nunzia De Girolamo. Anticipiamo anche il filo conduttore della puntata che sarà l’amore eterno. Partendo dall’affermazione di Massimo Recalcati ‘’Il miracolo dell’amore reale è quello che trasforma l’oggi in un per sempre” Nunzia De Girolamo chiederà ai suoi ospiti se esiste l’amore “per sempre” e se l’idea dell’amore che “dura per sempre” è più legata a una costruzione culturale o a un sentimento reale. Ed ancora: conta di più la passione o la stabilità?

Naturalmente partecipano alla discussione gli ospiti fissi del programma ovvero Giovanni Angiolini e Maruska Starr. Appuntamento dunque per tutto questo alla puntata numero sei di questo ciclo autunnale 2024 di Ciao maschio con Nunzia De Girolamo, subito dopo Ballando con le stelle, naturalmente su Rai1.