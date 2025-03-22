Sta per tornare in televisione dopo l’ottima accoglienza del pubblico delle prime cinque edizioni Ciao maschio. Il programma diretto e condotto da Nunzia De Girolamo torna in onda il sabato sera nella seconda serata di Rai1. Nunzia De Girolamo proseguirà il suo personalissimo ed originale viaggio nell’universo maschile. In ogni puntata vengono infatti intervistati tre uomini che inizialmente si racconteranno in un faccia a faccia con la conduttrice partendo da tre aggettivi con i quali, gli ospiti stessi, si autodefiniscono.

Ogni puntata avrà un tema che la conduttrice introdurrà nel suo monologo iniziale. Successivamente ne parlerà singolarmente con le tre celebrità presenti in studio, per poi approfondirlo in maniera conviviale in un talk che li vedrà in scena tutti e tre insieme. Storie e percorsi differenti che si raccontano e confrontano, intervallati da dei nuovi giochi in chiave psicologica.

Confermati i compagni di viaggio Giovanni Angiolini e Maruska Star, ai quali si aggiunge l’attore e comico napoletano Francesco Procopio. Novità di quest’anno è che il club notturno di Nunzia apre le porte alle esibizioni artistiche di vari personaggi provenienti dalla strada o dal mondo dei social. Ciao maschio acquista dunque in questa nuova edizione una spruzzata di sano varietà che nella notte del sabato ci sta benissimo.

Anche il pubblico da casa sarà chiamato, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio, a partecipare e dire la propria sui social. Non solo durante la puntata ma anche nel corso della settimana, con simpatiche iniziative che gradualmente sveleranno gli ospiti di ogni puntata. Ciao maschio dunque, insieme alla sua padrona di casa Nunzia De Girolamo, sta per tornare in tv nel sabato sera di Rai1 da aprile dopo lo spettacolo d’intrattenimento di prime time di Carlo Conti Ne vedremo delle belle in partenza oggi.