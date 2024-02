Come si cambia per non morire, diceva una vecchia canzone di Fiorella Mannoia. Ecco che anche i palinsesti Mediaset si adeguano a questo concetto, coinvolti Ciao Darwin e il Grande fratello. Vediamo come

Che i palinsesti televisivi fossero cosa mobile è risaputo. Più volte da queste colonne nella nostra rubrica di “Retroscena” (come è suo compito naturale) vi abbiamo dato conto dei movimenti circa il posizionamento dei vari programmi televisivi. Ultimamente però da “cosa mobile” i palinsesti delle nostre televisioni hanno assunto la forma, la velocità di movimento e la consistenza di veri e propri fiumi di acqua alquanto impetuosi. Fuori di metafora, vengono cambiate spesso e volentieri le assegnazioni delle trasmissioni alle varie serate. Vi abbiamo dato conto qualche giorno fa di ciò che starebbe accadendo a Canale 5 rispetto al posizionamento delle ultime due puntate inedite di Ciao Darwin.

Lo zig zag (virtuale) nel palinsesto di Canale 5

Il programma ideato e condotto da Paolo Bonolis, in odore di Rai come anticipato da questa testata, era infatti stato spostato dal venerdì al mercoledì. Almeno per quel che riguarda le sue due ultime emissioni inedite di questa edizione in onda. L’appuntamento era previsto per mercoledì 14 e mercoledì 21 febbraio, con una puntata sette giorni dopo fatta di un montaggio del “meglio di…“. Il venerdì sarebbe stato trasmesso il secondo appuntamento settimanale del Grande fratello.

Ciao Darwin al venerdì, Grande fratello di mercoledì

Ebbene, non si è fatto in tempo a pensarlo, che subito si è deciso di cambiare. Ecco dunque, notizia dell’ultimo minuto, che le ultime due puntate di questa ultima serie di Ciao Darwin tornano in onda di venerdì. Il mercoledì è stato riassegnato alla seconda puntata settimanale del Grande fratello che, dopo Ciao Darwin, tornerà nella collocazione del venerdì sera di Canale 5 fino a fine edizione.

Michelle impossible & friends nel mercoledì di Canale 5

Il mercoledì poi sarà assegnato alla nuova edizione di Michelle impossibile & friends. Lo show con la bella e brava Michelle Hunziker, che poi a maggio condurrà, sempre di mercoledì, le quattro puntate di Io canto family. Sarà questa la decisione definitiva della direzione palinsesti Mediaset dei vari programmi d’intrattenimento di Canale 5? Vedremo.