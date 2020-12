Se pensiamo al periodo a cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi anni 2000, per quanto riguarda il piccolo schermo, i titoli che ritornano in mente sono davvero tanti. Uno tra questi è sicuramente Convenscion, programma comico ideato da Gregorio Paolini, con un gruppo di comici capitanato da Enrico Bertolino, andato in onda dal 1999 al 2002 su Rai 2.

Questa sera, martedì 22 dicembre 2020, a partire dalle ore 22:50, andrà in onda Ci vediamo al Cavallo, una reunion del cast di Convenscion che andrà in onda a 21 anni dalla messa in onda della prima puntata, un’operazione che sarebbe stata perfettamente in linea con il secondo mandato Freccero, che ha avuto durata per tutto il 2019, ma che ha un senso anche nella Rai 2 di Ludovico Di Meo che ha dimostrato sensibilità nei confronti di nuove realtà comiche come Valerio Lundini.

Siamo nel pieno delle festività natalizie, inoltre, di conseguenza, è tempo di repliche ma anche di operazioni nostalgia.

Ci vediamo al Cavallo è stato lanciato da un’immagine che ritrae Enrico Bertolino incatenato al Cavallo Morente di Viale Mazzini.

Costruito intorno ai monologhi del comico milanese, Convenscion era un contenitore di sketch e altri interventi comici che vide la partecipazione di Max Tortora, Tullio Solenghi, Sergio Friscia, Ale e Franz, Natasha Stefanenko, Francesca Reggiani, Neri Marcorè, Ubaldo Pantani e tanti altri come Massimo Giuliani, Massimo Olcese, Rocco Barbaro, Simone Schettino e Antonella Stefanucci.

In Convenscion, come ricordiamo, Max Tortora imitava Alberto Sordi e Luciano Rispoli, Tullio Solenghi vestiva i panni di Giampiero Mughini e Zeman, Sergio Friscia interpretava personaggi come l’Uomo Racchio, Salvo Spesso o Il commissario Montalbano, Francesca Reggiani imitava Sabrina Ferilli e Donatella Versace mentre Neri Marcorè vestiva i panni di Alberto Angela e Alessandro Del Piero.

Convenscion, inoltre, ebbe più titoli: Superconvenscion, Convenscion a colori e, infine, Convenscion Express.

Nello speciale di questa sera, ritroveremo il gruppo di Convenscion al gran completo con due nuovi innesti: Barbara Foria e Arianna Porcelli Safonov. Tra gli autori del format originario, ritroviamo, oltre a Gregorio Paolini (che produce il programma con Hangar Tv), anche Stefano Sarcinelli e Luciano Fruttaldo che firmano Ci vediamo al Cavallo insieme a Maria Grazia Sebastianelli.