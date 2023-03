Il 24 marzo 2023 debutta su Sky e NOW in streaming la seconda stagione di Christian, la storia del picchiatore di periferia che inizia a fare miracoli sognando di cambiare il destino della realtà in cui vive e delle persone che conosce. Proverà a creare un’utopia coatta ma si scontrerà con delle forze avverse che proveranno a fermarlo. Tra queste c’è Matteo, il personaggio interpretato da Claudio Santamaria, e la novità di stagione la Nera interpretata da Laura Morante.

La Nera è un personaggio misterioso, antagonista del Biondo quella sorta di angelo che ha guidato le azioni di Christian, di cui “si sa pochissimo” come dice anche Laura Morante. Nella presentazione della seconda stagione l’attrice (che è anche in A Casa tutti Bene – La serie sempre su Sky) aveva raccontato che in sede di sceneggiatura il personaggio era presentato come un incrocio tra Bud Spencer e Bree Van De Kamp di Desperate Housewives e che lei ha cercato di rendere come i personaggi di Helena Bonham Carter nei film di Tim Burton. Una figura ambigua che non si sa “da dove viene, forse da una realtà ultraterrena“. Quello che però è certo è che “c’è una battaglia in corso c’è una contrapposizione tra due fazioni e lei si schiera da una parte e si impegna per vincere questa battaglia. Ma chi è davvero non ce lo dicono. Non c’ho capito niente nemmeno io, facendolo il regista ti dice fai questo o quello, magari vedendolo lo scopro“. Proprio questa è la chiave di lettura, Christian va vista è una serie tv di cui è impossibile parlare altrimenti.

Claudio Santamaria ha amato fin da subito il personaggio di Matteo quindi tornare “è stato un vero piacere perché è una serie di culto questa per me. Matteo nella prima stagione lo vediamo risolvere il suo conflitto, porta a compimento i suoi bisogni, in questa seconda stagione si ritroverà di fronte a un nuovo conflitto ancora più grande del precedente perché si trova ad affrontare un dilemma morale. Avrà molto a che fare con la Nera che sarà la sua mentore colei che gli farà capire ancora di più il contatto con delle forze ultra-terrene qual è la vera battaglia in corso. ”

La Nera e Matteo dopo il primo incontro nel primo episodio, costellano il resto della stagione dettando il ritmo agli eventi da una sorta di universo parallelo “abbiamo girato fuori Roma, è tutto costruito per cercare di creare un senso di diversità rispetto al resto l’inquadratura sul personaggio della nera è particolare, lo sfondo è sfocato, i movimenti di macchina sono galleggianti per dare la sensazione di stare in un’altra dimensione, proprio come Christian con il Biondo, quando gli fa la carbonara“.