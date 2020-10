Pochi minuti dopo le ore 11.00 la Rai oggi ha comunicato il rinvio della messa in onda della serata evento Fenomeno Ferragni, prevista su Rai2. Non più il 5 ottobre, come annunciato, bensì il 12 ottobre. Un’ora dopo attraverso i social Chiara Ferragni ha fatto sapere di essere incinta.

Secondo quanto risulta a Blogo, non c’è nessun legame tra le due comunicazioni, ma soltanto una curiosa coincidenza nei tempi. La variazione di palinsesto, insomma, sarebbe dovuta a mere ragioni di palinsesto, nulla di più.

Peraltro, nell’intervista realizzata da Simona Ventura, l’influencer, rispondendo proprio sul tema di una nuova futura maternità pare sia rimasta sul vago. Considerando che non sembra esserci la possibilità che il contenuto venga integrato e aggiornato alla notizia della gravidanza, non è da escludere che la rete decida di eliminare quello spezzone di intervista, proprio per evitare che appaia al pubblico come datata (l’intervista è stata registrata alcune settimane fa al Maxxi di Roma).

Ricordiamo che la serata speciale prevede nella prima parte la trasmissione in prima assoluta del film-documentario Unposted (presentato nel 2019 al Festival del cinema di Venezia, candidato Nastri d’argento e da tempo disponibile su Amazon Prime Video) e nella seconda l’incontro tra SuperSimo e la moglie di Fedez, in lizza per affiancare Amadeus a Sanremo 2021.